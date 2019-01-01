Программа выйдет в эфир 1 сетября. Центральная тема предстоящего сезона – семейные драмы.

"Один за всех" на СТБ: новое время выхода и продолжение резонансных расследований пресс-служба

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1 сентября в 20:00 на СТБ зрители увидят премьеру нового сезона остросоциального ток-шоу "Один за всех". Как и прежде, команда проекта возьмется за самые резонансные и сложные истории, чтобы восстановить справедливость и помочь тем, кто в этом нуждается. Подробнее о 14 сезоне – в нашем материале.

"Один за всех" на СТБ: новое время выхода и продолжение резонансных расследований пресс-служба

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Центральная тема предстоящего сезона – семейные драмы. Герои ток-шоу потеряли веру в помощь властей или близких людей, поэтому "Один за всех" – их последняя надежда. Во главе с ведущим – адвокатом Михаилом Присяжнюком – проект продолжит расследовать самые острые и запутанные ситуации. Команду ждут новые вызовы, сложные жизненные истории героев и командировки в разные точки на карте Украины, чтобы лично убедиться в решении проблемы. Теперь «Один за всех» будет выходить на час раньше – по воскресеньям в 20:00.

"Один за всех" на СТБ: новое время выхода и продолжение резонансных расследований пресс-служба

В четырнадцатом сезоне мы продолжим бороться с несправедливостью и помогать людям искать выход из сложных жизненных ситуаций. Нашим ведущим остается Михаил Присяжнюк, постоянными экспертами – адвокат Сергей Костыра и психолог Анна Кушнерук. Эти три профи продолжат вместе с командой помогать людям не только с телеэкранов, но и за кадром. "Один за всех" на СТБ: новое время выхода и продолжение резонансных расследований пресс-служба Читай также: Что смотреть на Новом канале осенью Мы делаем все возможное, чтобы довести каждое дело до конца, получить результат и поделиться им со зрителями уже в финале выпуска. К примеру, в прошлом сезоне мы показывали резонансную историю о побитом отцом и мачехой мальчике. До нашего эфира социальные службы хотели вернуть ребенка обратно в семью, но после него изменили свое мнение. После приезда Михаила Присяжнюка и съёмочной группы в службу по делам детей, было принято решение передать мальчика под опеку бабушке. Также мы спасли 5-летнего ребенка от матери, которая делала с ним фото интимного характера и продавала их в сети. Эта история шокировала всю редакторскую группу. После программы мальчик переехал жить к отцу и бабушке, а также получил психологическую помощь. На самом деле, о результатах работы команды можно говорить часами, но могу сказать с уверенностью, что в 14 сезоне мы продолжим менять мир и помогать людям!, – комментирует руководитель проекта Роман Панасенко.

"Один за всех" на СТБ: новое время выхода и продолжение резонансных расследований пресс-служба

Смотрите новый сезон остросоциального ток-шоу "Один за всех" по воскресеньям с 1 сентября в 20:00 на СТБ!

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