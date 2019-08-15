Алан Бадоев и Елена Коляденко стали режиссерами "Шествия Достоинства" ко Дню Независимости

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Известный режиссер, клипмейкер Алан Бадоев и хореограф, режиссер-постановщик Елена Коляденко представили программу "Шествия Достоинства" ко Дню Независимости. Первая репетиция состоялась сегодня утром на авиационном заводе "Антонов" в Киеве

“Шествие Достоинства“ - это масштабное мероприятие, в котором примет участие гордость страны: представители разных войск, ветераны АТО, учителя, спортсмены, врачи, волонтеры, дипломаты, а также дети.

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День Независимости - это честь и память нашей страны. В этот праздничный и торжественный день мы хотим добавить немного зрелищности, понятной каждому украинском. Безусловно, основные государственные каноны будут соблюдены. Мы их уважаем и стараемся учесть все детали. Главными героями праздника станут люди, украинцы, наши сограждане, которые своим талантом и трудом создают историю нашей страны! Нам есть кем гордиться! Нам есть с кем строить наше общее будущее, есть кому его защитить, и мы хотим это показать всей Украине - комментируют режиссеры.