Проект "Чернобыль: Death Town Music" записал голос Припяти
Читай также: Звезды “1+1“ снялись в атмосферном видео и рассказали о местах силы в Украине
На этой неделе стартовал уникальный музыкальный проект - “Чернобыль: Death Town Music“. Его идея - предоставить всему миру возможность услышать голос легендарных Чернобыля и Припяти, почувствовать их едва заметное сердцебиение, приобщиться к реанимации “мертвых городов“. Этот проект должен привлечь внимание не только к трагедии и ее последствиям, но и к будущему Чернобыльской зоны.
На площади Припяти, возле одного из символов Зоны отчуждения - колеса обозрения, состоялся первый ивент проекта - выступление DJ Slap. Он исполнил музыку, которую написал и посвятил теме Чернобыля. Одновременно шла запись live концерта. В ближайшее время будет представлен клип с главной композицией альбома, а позже - весь музыкальный сет.
Читай также: Секрет успеха: Новые имена, которые завоевывают сердца слушателей
У зрителей была возможность наблюдать за всем вживую - во время съемок проекта велась онлайн-трансляция в сети Фейсбук.
Борис Линник, автор идеи и организатор проекта:
Это социальный проект, цель которого - еще раз привлечь внимание к этому уникальному месту как трендовому пространству для экстремального, индустриального и кино туризма в Чернобыльскую зону среди украинских и иностранных путешественников.
Читай также: Вероника Коваленко презентовала песню о подростковой любви
Помимо прочего, это - уникальный заповедник, где проводятся различные исследования, которые интересны ученым во всем мире.
Также, я бы хотел, чтобы следствием реализации моего проекта, который происходит при поддержке Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, и нашей совместной работы с продюсером Ириной Николаенко, стало улучшение инфраструктуры региона: строительства новых хостелов, гостиниц и кемпинг-парков. И это событие в Припяти - только начало нашей работы в этом направлении.
Ирина Николаенко, продюсер проекта:
Читай также: Группа “Агонь“ представила 2 ремикса на хит “Тебе 20“
Заинтересованность в Чернобыльской зоне отчуждения растет из года в год. Новая волна имела место именно после выхода одноименного сериала HBO, который напомнил о трагедии, ответил на вопросы, связанные с ней, и привлек внимание мирового сообщества к Украине в целом. Для меня как для продюсера, чья деятельность на 80 процентов связана с этой территорией, радостно наблюдать рост интереса не только со стороны туристов, но и со стороны художников! Проект «Чернобыль: Death Town Music» в частности и новый творческий продукт в целом, становится все более глубоким, осмысленным - таким, который касается самой души! Важно, что он неизменно демонстрирует оптимизм, определенную надежду и веру в то, что у Зоны отчуждения есть будущее, и это страшное словосочетание становится все менее актуальным.
- Кто дал голос “мертвому городу“?
Dj Slap (Николай Павленко) - первый и единственный диджей, который выступает в коллаборации с лучшими оркестрами страны: Наони, Lords of the Sound и Kyiv Fantastic Orchestra.
Автор уникальных миксов, которые уже взорвали тысячные площади. Он шеф-Dj компаний DeluxeSound и UEFA Champions Club, проектов “Эволюция диджеинга“, “Диджей с оркестром“, M1 Music Awards, фестиваля “Черноморские Игры“ и др.
Организаторы проекта:
Борис Линник - директор компании “DeluxeSound“, продюсер новогоднего телевизионного шоу “Диджей с оркестром“, продюсер проектов “Чернобыль: Death Town Music“ и “Музыка цветущей страны“, ведущий звукорежиссер компании Таврийские Игры, технический директор Champions Club UEFA «НСК Олимпийский» и др.
Николаенко Ирина - член Общественного Совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения, директор продюсерского центра «ArtComb», автор идеи и продюсер фильма о Чернобыле “Арка“, автор идеи и продюсер проекта “Зона Вдохновение“, продюсер проекта “Чернобыль: Death Town Music“ видео- и музыкальный продюсер.
Ранее мы писали, что участник Х-Фактора заставил плакать Игоря Кондратюка.
Полная версия правил