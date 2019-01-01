Ко Дню независимости ведущие снялись во вдохновляющем ролике и поделились, где больше всего любят бывать в Украине.

Звезды "1+1" снялись в атмосферном видео и рассказали о местах силы в Украине пресс-служба

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Накануне 28-й годовщины Независимости Украины, которую отмечают 24 августа, звезды канала “1+1“ снялись во вдохновляющем ролике и поздравили страну с праздником. Среди живописных пейзажей ведущие рассказывают о своих родных местах. Хмельницкий, Крым, Днепр, Черновцы, Харьков, Ивано-Франковск, Житомир ‒ каждый из героев ролика родился и вырос в разных уголках, но всех их объединяет любовь к своей стране.

Каждый из нас ‒ частичка Украины. С днем ​​рождения, родная, ‒ обращаются ведущие в праздничном ролике.

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Кроме этого, звезды “1+1“ поделились любимыми местами отдыха и силы в Украине.

Так, ведущая проектов “Голос країни“, “Світське життя“ и “Вечір прем’єр“ Екатерина Осадчая призналась, что ее привлекают места, связанные с детством.

Я очень люблю Карпаты, могу бесконечно смотреть на Днепр и Десну. Храню в памяти и сердце место, где прошло мое детство ‒ это база отдыха под небольшим поселком в Черниговской области, вблизи реки Десна. Прошлым летом поехала туда, чтобы вспомнить детские годы. К сожалению, там сейчас все запустили, но я мечтаю, что в свое время к этой базе придут инвестиции, и там сделают небольшой курорт. Мне кажется, что у нас самая красивая страна. То, чем мы богаты, ‒ морем, горами, лесами, полями ‒ надо популяризировать и превращать в туристическую Мекку, ‒ рассказала телеведущая.

Звезды "1+1" снялись в атмосферном видео и рассказали о местах силы в Украине пресс-служба

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Местами силы поделился Аким Галимов, автор и продюсер документального цикла “Україна. Повернення своєї історії“ и нового исторического детектива “Таємниці великих українців“, премьеру которого зрители “1+1“ увидят уже скоро:

Люблю Бахчисарай в Крыму ‒ это удивительное и очень особенное для меня место. Здесь красота сочетается с величественной историей и несокрушимым духом. Если нуждаюсь в перезагрузке, отправляюсь в Жолкву во Львовской области, недалеко от польской границы. Жолква ‒ это королевский город.

Звезды "1+1" снялись в атмосферном видео и рассказали о местах силы в Украине пресс-служба

Актер студии “Квартал 95“ Евгений Кошевой рассказал, что его вдохновляют всем известные места:

Думаю, что никогда не перестану снова и снова возвращаться во Львов и Одессу. Эти города обладают особой атмосферой, забирают усталость, а взамен дарят незабываемые впечатления.

Звезды "1+1" снялись в атмосферном видео и рассказали о местах силы в Украине пресс-служба

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Оказались похожими предпочтения и мнения относительно отдыха в Украине у ведущих популярного утреннего шоу “Сніданок з 1+1“.

Я обожаю Киев. Выхожу в любое живое, людное место и дышу полной грудью, ‒ поделился Егор Гордеев.

В любви сразу к нескольким регионам признался Руслан Сеничкин:

Место силы ‒ Карпаты, если хотите в горы, соскучились по морю, отправляйтесь в Одессу, Кировоград очарует бескрайней степью, а самые глубокие и таинственные леса ждут вас на Слобожанщине.

К словам Руслана присоединилась Неля Шовкопляс:

Море, горы, леса, степь. Нет одного лучшего места. Оно везде. Там, где тебе хорошо именно сейчас.

Для перезагрузки выбирает горы и Людмила Барбир:

Моя колыбель ‒ Карпаты, там я восстанавливаю гармонию в себе. Каждый кусочек земли дает силу, главное ее взять.

Ранее мы писали, что ведущие 1+1 присоединились ко флешмобу по случаю всемирного дня кошек.