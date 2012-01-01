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Секрет успеха: Новые имена, которые завоевывают сердца слушателей

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Новые кумиры молодежи, которые лидируют по просмотрам и прослушиваниям в Сети - и новинки от модных исполнителей.

Секрет успеха: Новые имена, которые завоевывают сердца слушателей
Секрет успеха: Новые имена, которые завоевывают сердца слушателей
instagram.com/thejerryheil/

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Украинский шоубизнес очень быстро развивается, а новые лица захватывают слушателей. Секрет успеха: Как начинали свою карьеру Jerry Heil, Анна Тринчер, Андрей Бойко и другие.

  • Jerry Heil

пресс-служба

Украинская блогер и кавер-исполнительница Jerry Heil недавно начала создавать и собственные синглы. Трек “Охрана, Отмена“ всего за несколько месяцев собрал более 5 млн. просмотров в YouTube и принес ей большую популярность.
Напоминаем, что недавно Jerry Heil представила новый трек # Натверкай.

  • Яна Брилицкая

пресс-служба

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Яна Брилицкая - украинская певица, сонграйтер, участница шоу “Голос Страны“. В 2017 году начала активно заниматься сольной карьерой, в октябре презентовала дебютный клип Природа имеет план. За такой короткое время Яна сумела захватить зрителей и найти своего слушателя. Работы певицы буквально “разлетаются“ по сети и набирают сотни тысяч просмотров.
Яна Брилицкая представила новую песню в стиле фолк “Что ты наделал?“

  • Анна Тринчер

пресс-служба

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Анна Тринчер - звезда украиноязычной ленты Школа на телеканале 1 + 1 и участница Голоса Страны - 8. Юная актриса признается, что сериал принес ей невероятную популярность, ее стали узнавать на улицах, просить автографы, а количество подписчиков в социальных сетях достигла более чем 700 000 . Но кроме игры на сцене, Анна успела построить мощную вокальную карьеру. Ее песни знает почти каждый подросток, а клипы набирают тысячи просмотров.
Анна Тринчер запустила “гимн всех выпускных“ под названием “Школа“

  • Андрей Бойко

пресс-служба

Певец и актер сериала “Школа“ Андрей Бойко уже успел представить поклонникам дебютный альбом “Мир на двоих“ и сыграть собственный сольный концерт. Молодой вокалист выпустил ряд треков и клипов, тем самым завоевав поклонников и фанатов. Андрей Бойко находится в горячих ротациях на радиостанциях, а его видеоработы набирают сотни тысяч просмотров.
Новая видео работа Андрея Бойко “Медленно“.

  • Лия Ли

пресс-служба

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Певица Лия Ли - смелая и яркая представительница новой украинской сцены. В прошлом - солистка нескольких музыкальных коллективов, а с 2018 года автор собственного проекта. Дебютировала с песней “Пламенный цвет“. За год сольной карьеры уже успела презентовать четыре трека и два клипа, которые успешно ротируются в эфирах украинских радиостанций и телеканалов. Сейчас работает над первым студийным альбомом.
Летний клип Лии Ли - “Лето любви“.

  • КЕТА RINA

пресс-служба

KETA RINA - украинский pop, soul, r & b, funk певица. Ее песни - это драйвовые истории о любви. Мощный и одновременно лиричный вокал, каждый раз влюбляет все больше и больше. Дебютная работа певицы “Месть“ завоевала слушателей и буквально «засела» в головах людей. К сольного проекта KETA RINA также занималась музыкой и написала трек “Океан“, который стал саундтреком к украинскому популярного сериалити “Киев днем ​​и ночью“.
Недавно KETA RINA представила новый трек “Сердцебиение“.

  • VALIK TKACH

пресс-служба

VALIK TKACH - экс-солист группы “30.02“, которая стала популярной благодаря песне “Звезды в лужах“ в 2012 году. Через 6 лет активной гастрольной и творческой деятельности в составе группы, VALIK решил начать свою сольную карьеру. Так, в 2019 году она начинается с дебютного трека “Небо поет“. За 4 месяца, дебютный трек успел набрать более 250 тыс. просмотров.
Новинка VALIK TKACH - # НеСталоПолегче.

Ранее мы писали, что Оля Полякова станет продюсером украинской комедии. 

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Теги: музыка, популярность, Jerry Heil, Яна Брилицкая, сериал Школа
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Источник: Ivona.bigmir.net

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