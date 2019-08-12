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В Москве умерла 29-летняя украинская модель, снимавшаяся для Playboy

Комментариев: 8
Жанна Рассказова умерла, по предварительным данным, от передозировки наркотиков .

В Москве умерла 29-летняя украинская модель, снимавшаяся для Playboy
В Москве умерла 29-летняя украинская модель, снимавшаяся для Playboy
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В Москве умерла украинская диджей и модель 29-летняя Жанна Рассказова. Об этом сегодня, 12 августа, сообщил российский канал “РЕН ТВ“. Как отмечается в сюжете, девушке стало плохо вечером 11 августа, она потеряла сознание. После этого ей вызвали скорую помощь, но спасти ей жизнь врачам не удалось. Ссылаясь на достоверные источники, СМИ называют причиной смерти Жанны передозировку наркотиков.

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Сообщение о смерти Рассказовой прокомментировал ее коллега DJ Compass-Vrubel (Алексей Чернорот). Его слова в понедельник, 12 августа, передали РЕН ТВ.

Обычная красивая женщина, уверенная в себе, очень талантливая. Она долго занималась диджейством, потом был перерыв. Мы познакомились, чтобы я помог ей немного восстановить знания. У нас с ней было несколько уроков, у нее был набор аппаратуры, я приезжал к ней домой, мы подбирали песни, помогал ей. Познакомились месяца два назад, - рассказал диджей.

Чернорот также отметил, что покойная не была похожа на человека, употребляющего наркотики. 

Заметим, что Жанна родилась в Киеве в 1990 году, однако впоследствии переехала в Россию, где регулярно выступала как диджей и выпустила несколько альбомов и миксов. Также ее часто приглашали на фотосессии глянцевых журналов, в том числе Playboy и FHM.

Ранее мы писали, что на Полтавщине погибла известная балерина. 

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Теги: смерть, диджей, Москва, модель
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (10)
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pусский  (аноним)  12.08.2019, 14:51
Оценка:  0
pусский
Я интенсивно поковырял пальцем в жопе и натужно пёрнул в честь нашего великого лидера нации! Четырежды ура великому Путину!!!
pусский  (аноним)  12.08.2019, 14:48
Оценка:  0
pусский
Мой клон 14:33 - это враг российского народа,он хочет лишить россиян свежей украинской пиздюшатины, не слушайте майданутого дебила с мелким больным хуем!
pусский  (аноним)  12.08.2019, 14:44
Оценка:  -3
pусский
Путин отметил эффективность работы Аксёнова по развитию Крыма, трижды ура великому Путину!!! Ночной волк Путин пересёк крымский мост на "Урале", забив на протесты маломощного Киева, и теперь на пляже веселится над придурком Зеленским, которого в Крым не пускают! Слава России!
endorphinchik    12.08.2019, 14:37
Оценка:  +1
endorphinchik
При чем тут вообще политика? Из этой новости должен быть единственный вывод: наркотики - это плохо!
pусский  (аноним)  12.08.2019, 14:33
Оценка:  -2
pусский
Каждая укропская сука должна знать, что у нас опасно для их жизни! Гы-гы-гы!
pусский  (аноним)  12.08.2019, 14:32
Оценка:  -2
pусский
Затрахали укропскую сучонку, это бывает. Просто Россия - страшная сила, не каждой украинке дано осилить вереницу русских хуёв, гы-гы-гы!
гость  (аноним)  12.08.2019, 14:30
Оценка:  0
гость
пфффф) это знак
PINKIPAU    12.08.2019, 14:29
Оценка:  +1
PINKIPAU
И шо, не сиделось ей в Киеве. Захотела щей русских отведать... ? Дурочка ватная(((((.
гость  (аноним)  12.08.2019, 14:23
Оценка:  +2
гость
Все, кто валит на ублюдочную мацковию - подыхают! Проклятое место!
нафнаф    12.08.2019, 14:21
Оценка:  +2
нафнаф
минус тп
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