Жанна Рассказова умерла, по предварительным данным, от передозировки наркотиков .

В Москве умерла 29-летняя украинская модель, снимавшаяся для Playboy facebook

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В Москве умерла украинская диджей и модель 29-летняя Жанна Рассказова. Об этом сегодня, 12 августа, сообщил российский канал “РЕН ТВ“. Как отмечается в сюжете, девушке стало плохо вечером 11 августа, она потеряла сознание. После этого ей вызвали скорую помощь, но спасти ей жизнь врачам не удалось. Ссылаясь на достоверные источники, СМИ называют причиной смерти Жанны передозировку наркотиков.

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Сообщение о смерти Рассказовой прокомментировал ее коллега DJ Compass-Vrubel (Алексей Чернорот). Его слова в понедельник, 12 августа, передали РЕН ТВ.

Обычная красивая женщина, уверенная в себе, очень талантливая. Она долго занималась диджейством, потом был перерыв. Мы познакомились, чтобы я помог ей немного восстановить знания. У нас с ней было несколько уроков, у нее был набор аппаратуры, я приезжал к ней домой, мы подбирали песни, помогал ей. Познакомились месяца два назад, - рассказал диджей.

Чернорот также отметил, что покойная не была похожа на человека, употребляющего наркотики.

Заметим, что Жанна родилась в Киеве в 1990 году, однако впоследствии переехала в Россию, где регулярно выступала как диджей и выпустила несколько альбомов и миксов. Также ее часто приглашали на фотосессии глянцевых журналов, в том числе Playboy и FHM.

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