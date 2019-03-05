В ДТП на Полтавщине погибла известная украинская балерина Светлана Исакова

Ведущая солистка Харьковского театра оперы и балета возвращалась в родной город из аэропорта Борисполь после отпуска в Италии.

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Ночью 10 августа на трассе Киев-Харьков погибла в ДТП известная харьковская балерина Светлана Исакова. Ведущая солистка Харьковского театра оперы и балета возвращалась в родной город из аэропорта Борисполь после отпуска в Италии.

Жуткое ДТП случилось на территории Полтавской области. Маршрутка, в которой ехали Светлана с мужем, столкнулся с другим микроавтобусом.

О смерти танцовщицы сообщил гендиректор Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Лысенко Олег Орищенко на своей странице в Facebook.

Возвращаясь с мужем из отпуска по Италии, на маршрутке из Борисполя в Харьков, в автокатастрофе, после множественных травм, в больнице Полтавы умерла ведущая солистка балета Светлана Исакова. Ее жизнь оборвалась на 31 году жизни, – написал Олег Орищенко.

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