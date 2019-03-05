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В ДТП на Полтавщине погибла известная украинская балерина Светлана Исакова

Комментариев: 2
Ведущая солистка Харьковского театра оперы и балета возвращалась в родной город из аэропорта Борисполь после отпуска в Италии.
В ДТП погибла известная украинская балерина Светлана Исакова
В ДТП погибла известная украинская балерина Светлана Исакова
https://www.instagram.com/svetlana_isakova_ukr/

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Ночью 10 августа на трассе Киев-Харьков погибла в ДТП известная харьковская балерина Светлана Исакова. Ведущая солистка Харьковского театра оперы и балета возвращалась в родной город из аэропорта Борисполь после отпуска в Италии.

Жуткое ДТП случилось на территории Полтавской области. Маршрутка, в которой ехали Светлана с мужем, столкнулся с другим микроавтобусом.

О смерти танцовщицы сообщил гендиректор Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Лысенко Олег Орищенко на своей странице в Facebook.

Возвращаясь с мужем из отпуска по Италии, на маршрутке из Борисполя в Харьков, в автокатастрофе, после множественных травм, в больнице Полтавы умерла ведущая солистка балета Светлана Исакова. Ее жизнь оборвалась на 31 году жизни, – написал Олег Орищенко.

 

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Теги: Светлана Исакова, балерина, умерла, ДТП
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Комментариев (2)
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Boxerogos    11.08.2019, 15:50
Оценка:  0
Boxerogos
Вечная память человеку.
темп    11.08.2019, 15:49
Оценка:  0
темп
Отработала программу и назад в духовный мир,наш дом. Случайных смертей не бывает. А,если бывает,то в следующей жизни компенсируют какими-то благами,красивой внешностью,обеспеченной жизнью,талантом и т.д.
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