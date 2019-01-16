Кайли Дженнер – 22! Горячие фото самой молодой бизнесвумен мира

10 июля свой день рождения празднует звезда "Семейства Кардашьян".

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10 августа модель, бизнесвумен, звезда реалити-шоу и мама - Кайли Дженнер - , празднует свой день рождения. Сегодня одной из самых богатых звезд Instagram исполнилось 22 года. В честь этого Ivona собрала самые горячие снимки селебрити.

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Вначале 2019 года Кайли стала самой молодой миллиардершей в истории. Она также попала на обложку журнала Forbes, редакция которого назвала Дженнер “бизнесвумен, которая сделала себя сама“.

У владелицы Kylie Cosmetics сейчас 143 миллиона фолловеров в Instagram.

Второе имя Кайли Дженнер - Кристен.

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В 2012 Кендалл и Кайли Дженнер создали свой бренд одежды - PacSun.

Ранее миллиардерша Кайли Дженнер показала свой дом, усыпанный розами.