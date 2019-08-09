Дочь Алена Делона рассказала о состоянии актера после операции

Накануне 83-летний актер попал в клинику в Швейцарии.

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Дочь известного актера, 83-летнего Алена Делона, который на днях был госпитализирован с инсультом, рассказала о состоянии отца. В настоящее время француз находится на реабилитации в швейцарской клинике.

В своем Instagram Аннушка Делон рассказала, что самое главное для ее отца “это оправиться от болезни и встать на ноги“.

Можно упасть, но главное - это подняться. Мой отец будет поправляться в том темпе, в котором может, но он встанет на ноги, - сообщила дочь актера.

Она добавила, что сейчас Ален Делон чувствует себя хорошо.

Моему отцу очень повезло, и все теперь проходит нормально. И это не случайно, ведь он по характеру - человек-победитель“, - добавила Аннушка.

Напомним, что ранее Наталья Фалион рассказала, как переживает потерю сына.

