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Эд Ширан презентовал новый клип: видео

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Британец выпустил клип на песню Nothing On You.
Эд Ширан презентовал новый клип: видео
Эд Ширан презентовал новый клип: видео
Скриншот

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Популярный британский исполнитель Эд Ширан, который побил гастрольный рекорд, представил новый клип. Видео на песню Nothing On You, записанную вместе с Пауло Лондрой и Дейвом, появилось в сети 8 августа.

Композиция Nothing On You вошла в новый альбом Ширана под названием No.6 Collaborations Project, релиз которого состоялся 12 июля.

В ролике Эд Ширан вместе с рэперами Дэйвом и Пауло Лондри едут по ночному Лондону на велосипедах, исполняя совместные партии.

Предыдущий клип Ширан снял вместе с популярным американским певцом Джастином Бибером. Композиция, над которой артисты работали вместе, получила название I Don`t Care.

Напомним, что ранее Эд Ширан признался, что страдает от расстройства.

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Теги: Эд Ширан, клип, певец
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