Эд Ширан презентовал новый клип: видео

Британец выпустил клип на песню Nothing On You.

Читай также: Леди Гага попала в скандал из-за плагиата хита "Shallow" Популярный британский исполнитель Эд Ширан, который побил гастрольный рекорд, представил новый клип. Видео на песню Nothing On You, записанную вместе с Пауло Лондрой и Дейвом, появилось в сети 8 августа. Композиция Nothing On You вошла в новый альбом Ширана под названием No.6 Collaborations Project, релиз которого состоялся 12 июля. В ролике Эд Ширан вместе с рэперами Дэйвом и Пауло Лондри едут по ночному Лондону на велосипедах, исполняя совместные партии. Предыдущий клип Ширан снял вместе с популярным американским певцом Джастином Бибером. Композиция, над которой артисты работали вместе, получила название I Don`t Care. Напомним, что ранее Эд Ширан признался, что страдает от расстройства.

