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Влад Яма сообщил о важной дате

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Хореограф опубликовал совместное фото с женой.
Влад Яма сообщил о важной дате
Влад Яма сообщил о важной дате
instagram.com/liliya_yama/

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Судья шоу "Танцы со звездами 2019" Влад Яма, который недавно рассказал о своем дебюте в кино, показал архивное фото со своей женой Лилианой. 

В пятницу, 9 августа, влюбленные отпраздновали годовщину своего знакомства. Об этом Влад сообщил в своем Instagram. Хореограф также опубликовал совместное фото с любимой, сопроводив его подписью.

Мы познакомились ровно 12 лет назад... В тот день жизнь поменялась. Вспоминаю и тепло улыбаюсь... Дальше - только больше, лучше и вместе, - написал Яма.

"Редко, когда мужчины так красиво говорят", - заметил один из фолловеров Влада Ямы в комментариях к публикации.

Напомним, что ранее были названы имена всех участников шоу "Танцы со звездами 2019".

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Теги: Влад Яма, хореограф
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