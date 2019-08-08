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Леди Гага попала в скандал из-за плагиата хита "Shallow"

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Певицу Леди Гагу обвинили в плагиате песни "Shallow", за которую она получила "Оскар".
Леди Гага попала в скандал из-за плагиата хита "Shallow"
Леди Гага попала в скандал из-за плагиата хита "Shallow"
Getty Images

Популярную американскую певицу, обладательницу “Оскара“ Леди Гагу обвинили в плагиате одного из самых известных ее треков “Shallow“. Об этом пишет издание Page Six.

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Сообщается, что мелодия оскароносной композиции, которая является саундтреком к фильму “Звезда родилась“, напоминает мелодию песни “Almost“ музыканта Стива Ронсена. Именно он выступил с обвинениями в плагиате. 

Ронсен заявил, что собирается подать в суд на Леди Гагу и потребовать несколько миллионов долларов в качестве компенсации за нарушение авторских прав.

По сообщению СМИ, Леги Гага уже обратилась за консультацией к юристу. Певица утверждает, что в песнях схожи только несколько аккордов, которые встречаются во многих других хитах. В качестве примера она назвала трек “Dust In The Wind“ группы Kansas“.

Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow

Steve Ronsen - Almost

Ранее сообщалось, что Кэти Перри выплатит три миллиона долларов за плагиат.

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Теги: Леди Гага, плагиат
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Источник: Ivona.bigmir.net

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