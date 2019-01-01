"Наречена для тата": что увидят зрители во втором сезоне реалити

Премьера второго сезона проекта “Наречена для тата“ состоится 27 августа.

Второй сезон романтического реалити “Наречена для тата“ стартует на СТБ 27 августа в 19:00. Работает над ним студия Анны Калины. Как и прежде, одинокие отцы попробуют построить отношения с женщинами, мечтающими встретить любовь. Об особенностях второго сезона и героях читайте в материале.

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“Наречена для тата“ – это первая адаптация популярного в Америке шоу “Single Dad Seeking“ компании Discovery Media Ventures, которое помогает одиноким папам найти новую любовь и маму для своих детей, а женщинам, отчаявшимся встретить вторую половинку, обрести долгожданную семью.

С помощью специальной программы совместимости опытные психологи определяют пары, учитывая предпочтения мужчин и женщин об идеальной второй половинке. В процентном соотношении их совместимость составляет не менее 70. По правилам проекта, героини проводят месяц в чтобы по истечении срока принять решение – стоит им оставаться вместе или нет.

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Во втором сезоне география участников расширится. Героями реалити станут отцы из разных уголков Украины, а также отец-одиночка из Израиля. Возраст детей в этом сезоне – от 5 до 20 лет.

“Нас очень радует, что из пяти пап, которые участвовали в первом сезоне проекта, уже двое женились! Юрий Шпилька и Таня Сирица создали семью после окончания проекта, а Марат Осипов сделал предложение девушке, с которой строил отношения до участия в реалити. Проект помог ему разобраться в себе и понять, что для него на самом деле важно. Опыт первого сезона показал, что наличие детей от предыдущего брака – не проблема для создания новых отношений. А отцов, желающих найти любовь, в Украине и за ее пределами очень много! В этом году к нам пришло гораздо больше анкет, чем в прошлом. И не только от взрослых. Нам писали даже дети потенциальных героев. – рассказывает Директор студии Анна Калина. – Кстати, к вопросам в анкете нужно относиться очень ответственно. Один из отцов, например, в графе «желаемый возраст второй половинки» написал, что ему не принципиально, сколько лет будет невесте. Представьте, каким было его удивление, когда на первую встречу вместо героини пришла женщина чуть ли не вдвое старше него (улыбается). На самом же деле участница просто не смогла приехать в этот день в Киев из своего города. Она попросила тетю прийти на встречу вместо нее. Что из этого получится – узнаете совсем скоро“.

Смотрите второй сезон проекта “Наречена для тата“ каждый вторник с 27 августа в 19:00 на СТБ.

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