Солистка ансамбля “Лисапетный батальон“ Наталья Фалион поделилась советами, как пережить большое горе и рассказала о личной жизни.

Наталья Фалион рассказала, как переживает потерю сына пресс-служба

Читай также: “Эмми-2019“: Церемония награждения премии пройдет без ведущих

В эксклюзивном интервью журналистам программы “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Украина“, солистка ансамбля “Лисапетный батальон“ Наталья Фалион поделилась советами, как пережить большое горе и рассказала, почему она “подалась“ в лирику.

Солистка ансамбля “Лисапетный батальон“ Наталья Фалион, как праздник для каждого украинца, у которой, кажется, никогда не бывает проблем: успешная певица, имеет мужа, подняла на ноги троих детей, воспитывает шестерых внуков. Но у женщины на сердце лежит тяжкий груз.

Я понемногу плачу каждый день. Ведь у меня умер сын, молодой, 36 лет. Еще года нет, – рассказывает Наталья Фалион в эфире “Ранку з Україною“. – У него просто остановилось сердце, и никто не думал, что так может быть. Здоровый, более 100 килограммов веса, веселый такой и я, мама, не почувствовала. Поэтому, на мгновение я позволяю себе расслабиться, но потом я понимаю, что всегда на виду и не имею права раскисать, расслабляться.

Читай также: Ален Делон попал в больницу - названа причина

Солистка ансамбля “Лисапетный батальон“ поделилась собственными советами, как пережить такое горе и держать себя в руках.

Надо себя перебороть. Если вас настигло большое горе – не замыкайтесь в себе! Лучшее лекарство – это когда ты между людьми, сама себя держишь в руках, когда ты не даешь себе раскиснуть, когда ты живешь! – комментирует артистка в эфире канала “Украина“.

Читай также: Экс-супруг Ани Лорак показал пикантное фото с новой возлюбленной

Но, как бы там ни было, большая потеря жизни Натальи не изменила.

Я не знаю, плохо это или хорошо, но меня это не изменило. Все осталось как было – внутри немного больнее, но не нужно, чтобы кто-то об этом знал и видел. Люди хотят видеть праздник. Я женщина-праздник, и я таким праздником останусь навсегда!, – поделилась артистка.

Потеря открыла у Натальи новые стороны творчества – лирические. В октябре, на годовщину смерти сына Виктора, женщина представляет песню, посвященную ему.

Лирика появилась, никогда не думала, что она у меня будет. Лирика от Натальи Фалион – это мои мысли и философские песни, очень личные песни. Возможно, кто-то меня не поймет, женщина, которая уже отпраздновав 60-летие, пишет стихи о любви, пишет песни о любви. Но “Любви все возрасты покорны“, – комментирует Наталья Фалион в эфире канала “Украина“. – Мы рождены для того, чтобы любить и быть любимыми – это мой девиз сейчас.

Ранее мы писали, что Лана Дель Рей покорила Сеть песней о жертвах расстрелов в США.