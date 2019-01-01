Что делать, если обгорел на солнце: советы от Вики из "НеАнгелов"

Вика Смеюха подсказала, как облегчит симптомы при солнечных ожогах.

Что делать, если обгорел на солнце: советы Вики из "НеАнгелов" пресс-служба

На съемочной площадке праздничного шоу “З Днем народження, Україно!“, которое канал “Украина“ покажет 24 августа в 20:00, солистка группы “НеАнгелы“ Вика Смеюха поделилась действенным методом, который облегчит симптомы при солнечных ожогах.

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Последний летний месяц в самом разгаре, и многие отправились к морю. Но на пляже, даже если вы пользуетесь солнцезащитным кремом, все равно есть риск обгореть. Если вы все-таки столкнулись с такой проблемой, участница популярной группы “НеАнгелы“ Вика Смеюха, в первую очередь, советует не паниковать.

“Зачастую девушки сразу расстраиваются и впадают в депрессию. Но не стоит паниковать, нужно просто принять меры, чтобы увлажнить кожу. От солнечных ожогов поможет алое, также не забудьте намазать кожу кремом после загара“ – поделилась солистка группы “НеАнгелы“ Вика Смеюха за кулисами шоу “З Днем народження, Україно!“.

Что касается народных методов, то Вика призналась, что ее мама раньше покупала кефир, когда они вместе отдыхали на море. Но сама артистка все же предпочитает современные средства.

“Я всем советую кокосовое масло – оно точно поможет“, – отметила певица в интервью каналу “Украина“.

НеАнгелы пресс-служба

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Напомним, в праздничном шоу “З Днем народження, Україно!“ споют самые популярные украинские артисты – Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, а также группы “Время и Стекло“, “MOZGI“, KAZKA, DZIDZIO, “Антитіла“, “НЕАНГЕЛЫ“, “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ“, KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Режиссером масштабного шоу канала “Украина“ стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию шоу зрители канала “Украина“ увидят 24 августа в 20:00 в рамках праздничного эфира, посвященного Дню независимости Украины.

Напомним, ранее Вика из “НеАнгелов“ поразила пляжными фото.