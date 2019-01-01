Рок-рекорд: Epolets презентатовали новую песню на скорости 140 км / ч

Украинская группа Epolets представила в поезде сингл "Блищи".

Дэнс-рок герои украинской сцены возвращаются. Вслед за первой ласточкой “Казка“ 7 августа Epolets презентовали новый безумный танцевальный рок-боевик под названием “Блищи“. Локацию для события музыканты выбрали под стать песне: это был поезд “Киев - Одесса“.

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Договорившись с “Укрзалізницею“, группа собрал фанатов, друзей и журналистов и отправился с ними в южную столицу Украины. В поезде устроили танцевальную площадку, ведь под одесский дэнс-рок усидеть на месте невозможно. Презентация на скорости 140 км / ч под грохот колес - это был настоящий рекорд!

Новый сингл ребят отвечает на вопрос “Как бы звучало рок-диско в 2019-м?“. Песней “Блищи“ группа громко заявила о возвращении к истокам. Эксперименты с жанрами и звучанием сзади - врываемся в настоящий дэнс-рок! Тот, с которым Epolets и порвали украинскую сцену, только на ней появившись.

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Иногда для сохранения баланса жизненно необходимо выключить телефоны, забыть о проблемах и оторваться по-настоящему, чтобы потом вернуться к ежедневному ритму жизни с новыми силами. Именно такой месседж нового сингла ребят “Блищи“. В каждом из нас живет “диско-звезда“, которой иногда надо давать волю, чтобы оставаться счастливым человеком.

Напомним, ранее Epolets сняли в своем клипе девушку с обложки Playboy.