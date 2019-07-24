Энн Хэтэуэй призналась, почему долго не могла забеременеть

Актриса рассказала о трудностях, с которыми столкнулась после рождения первого ребенка.

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Американская актриса Энн Хэтэуэй ждет второго ребенка. Голливудская звезда беременна от своего супруга Адама Шульмана, о чем рассказала в минувшем месяце. В интервью для Daily Mail Энн также поведала историю о том, почему долго не могла забеременеть.

Так, изданию актриса призналась, что это был самый сложный период в ее жизни. Забеременеть во второй раз Хэтэуэй смогла лишь спустя длительное время.

Когда я не могла забеременеть, а кто-то в это время сообщал мне, что ждет ребенка - это было болезненно. Я понимала, что должна радоваться за других, но мне казалось, что все говорят о беременности, чтобы причинить мне боль. Я была не способна понять, что происходит, и во всем обвиняла только себя и свое тело, - рассказа она.

Актриса добавила, что пройти этот сложный путь и морально устоять ей помог супруг Адам, с которым она в браке уже семь лет.



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