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"Вот это ягодки": Леся Никитюк опубликовала аппетитные фото

Комментариев: 1
Ведущая взбудоражила фантазию поклонников.
"Вот это ягодки": Леся Никитюк опубликовала аппетитные фото
"Вот это ягодки": Леся Никитюк опубликовала аппетитные фото
instagram.com/lesia_nikituk/

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Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно засветила ягодицы, порадовала своих фанов новыми откровенными снимками.

На своей странице в Instаgram артистка опубликовала несколько кадров с очередной фотосессии, на которых позирует в пикантном образе на кухне.

На первом фото Леся позирует в пикантном наряде с обнаженной грудью, лежа на столе. 

Если что, мучного я не ела, - подписала снимок ведущая.

Подписчики оценили образы Леси и одарили ее комплиментами. “Восхитительная“, “Вот это ягодки!“, “Огонь“, - пишут фолловеры в комментариях.

Ранее миллиардерша Кайли Дженнер снялась в “денежном“ платье.

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Теги: Леся Никитюк, ведущая, фото
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
русский  (аноним)  03.08.2019, 15:51
Оценка:  +1
русский
ИГОГО. ИГОГО ИГОГО ТОМНО И НЕЖНО ПРОШЕПТАЛА лЭээся быдлотюк. Кулак ей в жопу по локоть гыгыгы!
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