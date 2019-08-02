Ведущая взбудоражила фантазию поклонников.

"Вот это ягодки": Леся Никитюк опубликовала аппетитные фото instagram.com/lesia_nikituk/

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Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно засветила ягодицы, порадовала своих фанов новыми откровенными снимками.

На своей странице в Instаgram артистка опубликовала несколько кадров с очередной фотосессии, на которых позирует в пикантном образе на кухне.

На первом фото Леся позирует в пикантном наряде с обнаженной грудью, лежа на столе.

Если что, мучного я не ела, - подписала снимок ведущая.

Подписчики оценили образы Леси и одарили ее комплиментами. “Восхитительная“, “Вот это ягодки!“, “Огонь“, - пишут фолловеры в комментариях.

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