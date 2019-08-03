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Скандального A$AP ROCKY выпустили из тюрьмы в Швеции

Комментариев: 2
Рэпер был задержан за драку и из-за этого отменил выступление на фестивале Atlas Weekend.
Скандального A$AP ROCKY выпустили из тюрьмы в Швеции
Скандального A$AP ROCKY выпустили из тюрьмы в Швеции
Getty images

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В пятницу, 2 августа, стало известно о том, что скандального рэпера A$AP Rocky освободили из-под стражи. Напомним, что американец был задержан за драку в центре Стокгольма, и из-за этого не смог выступить на фестивале Atlas Weekend в Киеве, а также отменил свой летний тур.

Об освобождении Роки в Twitter сообщил президент США Дональд Трамп.

A$AP Rocky освобожден из тюрьмы и направляется домой в Соединенные Штаты из Швеции. Это была тяжелая неделя, возвращайся домой как можно быстрее A$AP, – написал Трамп.

Недавно СМИ писали о том, что Ким Кардашьян обратилась к президенту Трампу с просьбой посодействовать освобождению A$AP Rocky, утверждая, что артиста удерживают в плохих условиях.

Ранее мы писали, что известного артиста арестовали за домогательства и детскую порнографию.

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Теги: A$AP Rocky, Дональд Трамп, рэпер, Швеция
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Комментариев (2)
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atos    03.08.2019, 12:11
Оценка:  0
atos
Накуй нам знать про эту обезьяну?
atos    03.08.2019, 12:13
Оценка:  0
atos
Пусть сидит в зоопарке зачем его выпускать? Место обезьяны только в зоопарке.
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