Скандального A$AP ROCKY выпустили из тюрьмы в Швеции

В пятницу, 2 августа, стало известно о том, что скандального рэпера A$AP Rocky освободили из-под стражи. Напомним, что американец был задержан за драку в центре Стокгольма, и из-за этого не смог выступить на фестивале Atlas Weekend в Киеве, а также отменил свой летний тур.

Об освобождении Роки в Twitter сообщил президент США Дональд Трамп.

A$AP Rocky released from prison and on his way home to the United States from Sweden. It was a Rocky Week, get home ASAP A$AP!