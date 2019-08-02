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"Мне понравилось": Билык шокировала сеть поцелуем с Могилевской

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Артистка смело поздравила звездную подругу с днем рождения.
"Мне понравилось": Билык шокировала сеть поцелуем с Могилевской
"Мне понравилось": Билык шокировала сеть поцелуем с Могилевской
facebook.com/mogylevskaya

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Украинская певица Ирина Билык, которая недавно оседлала электромотобайк, ошарашила сеть жаркими поцелуями со своей подругой - певицей Натальей Могилевской. В пятницу, 2 августа, Могилевская отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 44 года.

Так, на своей странице в Instagram, Билык запостила снимок, на котором они с могилевской сплетаются в с страстном поцелуе прямо на сцене. 

Наташенька, милая подружка! С днем рождения! Желаю тебе и твоей команде только новых вершин. Прекрасных песен и благодарных зрителей. И нашего нового дуэта. P.S А мне понравилось, - добавила подпись Ира.

Дуэт из вас был бы прекрасный, - написал кто-то из подписчиков певицы.

Напомним, что ранее Дмитрий Коляденко рассказал, какие подарки получает от Ирины Билык.

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Теги: Ирина Билык, Наталья Могилевская, певица, поцелуй, фото
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