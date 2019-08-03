Ведущий в детстве мечтал стать автогонщиком и до сих пор "гоняет" на автодромах.

День рождения Михаила Присяжнюка: интересные факты о телеведущем пресс-служба

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Сегодня, 3 августа, ведущий остросоциального ток-шоу “Один за всех“ на СТБ, эксперт проектов телеканала, адвокат, а также примерный семьянин Михаил Присяжнюк отмечает 37-й день рождения. Поздравляем и делимся интересными фактами об имениннике!

День рождения Михаила Присяжнюка: интересные факты о телеведущем пресс-служба

Телеведущий признается, что не любит сюрпризы в праздничный день:

Я требовательный к себе, у меня были требовательные родители. Поэтому, когда я что-то не контролирую, для меня это сложно. А сюрпризы – это как раз то, что ты не можешь контролировать. Это, конечно, положительно, но для меня тяжело. Главная традиция в этот день – провести его в кругу самых близких. И видеть только тех, кого хочется.

День рождения Михаила Присяжнюка: интересные факты о телеведущем пресс-служба

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5 интересных фактов о телеведущем:

1. В детстве хотел стать автогонщиком. Сейчас Михаил признается, что умеет ездить быстро, но делает это только в предусмотренных местах – автодромах и специальных площадках. В городе же придерживается всех правил и никогда не проезжает на красный.

День рождения Михаила Присяжнюка: интересные факты о телеведущем пресс-служба

2. Пишет стихи с 12 лет. На страницах телеведущего в социальных сетях легко найти множество произведений, а также записанные на них видео.

День рождения Михаила Присяжнюка: интересные факты о телеведущем пресс-служба

3. За желание помогать простым людям Михаила нарекли “народным адвокатом“.

День рождения Михаила Присяжнюка: интересные факты о телеведущем пресс-служба

4. В 2018 году юрист попробовал свои силы в качестве актера – сыграл фотографа в одном из эпизодов сериала “Коли ми вдома“.

День рождения Михаила Присяжнюка: интересные факты о телеведущем пресс-служба

5. Вместе с супругой Валерией Михаил воспитывает двоих детей. По словам телеведущего, главный секрет счастливых и долгих отношений – быть в первую очередь друзьями.

День рождения Михаила Присяжнюка: интересные факты о телеведущем пресс-служба

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