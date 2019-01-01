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Ревнивая Ариана Гранде подралась из-за парня в новом клипе "Boyfriend"

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Ариана Гранде и группа Social House выпустили клип "Boyfriend".
Ревнивая Ариана Гранде подралась из-за парня в новом клипе "Boyfriend"
Ревнивая Ариана Гранде подралась из-за парня в новом клипе "Boyfriend"
Getty images

Популярная американская актриса и певица Ариана Гранде выпустила новый клип на песню “Boyfriend“. Композиция была записана вместе с группой Social House.

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Презентация видео состоялась 2 августа на официальном Youtube-канале Гранде. Ролик успел набрать за десять часов больше шести миллионов просмотров.

В клипе Ариана предстает в роли девушки солиста Social House Майки Фостера. Артисты играют ревнивых возлюбленных, переживающих непростые отношения.

Ранее сообщалось, что Ариана Гранде повторила 55-летний рекорд британской группы The Beatles.

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Теги: Ариана Гранде
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Источник: Ivona.bigmir.net

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