Ревнивая Ариана Гранде подралась из-за парня в новом клипе "Boyfriend"

Ариана Гранде и группа Social House выпустили клип "Boyfriend".

Популярная американская актриса и певица Ариана Гранде выпустила новый клип на песню “Boyfriend“. Композиция была записана вместе с группой Social House.

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Презентация видео состоялась 2 августа на официальном Youtube-канале Гранде. Ролик успел набрать за десять часов больше шести миллионов просмотров.

В клипе Ариана предстает в роли девушки солиста Social House Майки Фостера. Артисты играют ревнивых возлюбленных, переживающих непростые отношения.

Ранее сообщалось, что Ариана Гранде повторила 55-летний рекорд британской группы The Beatles.