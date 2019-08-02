Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В новом клипе MARUV "зажгла" с гейшами в латексе

Комментариев: 1
Новый клип артистки раскритиковали в Сети, отметив, что он получился слабее предыдущих.

Сексуально активные гейши с
Сексуально активные гейши с "ирокезами": MARUV выпустила новый клип
кадр из видео

Читай также: “Ничему жизнь не учит“: Фото Лорак с бойфрендом вызвало шквал критики в Сети

Эпатажная украинская певица Анна Корсун (MARUV) выпустила еще один провокационный клип - на этот раз на русскоязычную песню “Между нами“. Видео появилось сегодня, 2 августа, на Youtube. В кадре MARUV и ее подтанцовка предстают в образе сексапильных гейш, одетых в привычную одежду группы - латексные наряды с чулками и стрипы на высоком каблуке. На голове у MARUV - ирокез. Под музыку девушки танцуют с веерами и “играют“ с экзотическими фруктами.

Читай также: “С кем дети?“: Разведенную Славу Каминскую атаковали хейтеры

За несколько часов видео просмотрели 22 тыс. раз. В комментариях многие подписчики отметили, что ни песня, ни клип “Между нами“ им не пришлись по душе - и новая работа гораздо слабее предыдущих. 

  • Ну припев топ а всё остальное ну такое...
  • Вот и разница - когда Марув поёт на английском - это фирмА, а на русском .... не то пальто .... обычная рядовая песня клип секси - красивый.... мое субъективное мнение
  • Мне не зашла ни песня ни клип
  • И всё-таки после siren song что-то не хватает..
  • На русском уже не воспринимается. Английский вокал лучше. Не зашло.
  • песня лучше клипа Без обид( ПЕСНЯ ОГОНЬ, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что MARUV показала ласки мужа на отдыхе.

Поделись:
Теги: MARUV, премьера клипа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  02.08.2019, 13:25
Оценка:  0
гость
Одним словом - Xepня. Что-то Аня чем дальше, тем всё хуже и хуже (что песни и музыка, что клипы). А жаль
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь