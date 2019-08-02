В новом клипе MARUV "зажгла" с гейшами в латексе

Новый клип артистки раскритиковали в Сети, отметив, что он получился слабее предыдущих.

Сексуально активные гейши с "ирокезами": MARUV выпустила новый клип кадр из видео

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Эпатажная украинская певица Анна Корсун (MARUV) выпустила еще один провокационный клип - на этот раз на русскоязычную песню “Между нами“. Видео появилось сегодня, 2 августа, на Youtube. В кадре MARUV и ее подтанцовка предстают в образе сексапильных гейш, одетых в привычную одежду группы - латексные наряды с чулками и стрипы на высоком каблуке. На голове у MARUV - ирокез. Под музыку девушки танцуют с веерами и “играют“ с экзотическими фруктами.

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За несколько часов видео просмотрели 22 тыс. раз. В комментариях многие подписчики отметили, что ни песня, ни клип “Между нами“ им не пришлись по душе - и новая работа гораздо слабее предыдущих.

Ну припев топ а всё остальное ну такое...

Вот и разница - когда Марув поёт на английском - это фирмА, а на русском .... не то пальто .... обычная рядовая песня клип секси - красивый.... мое субъективное мнение

Мне не зашла ни песня ни клип

И всё-таки после siren song что-то не хватает..

На русском уже не воспринимается. Английский вокал лучше. Не зашло.

песня лучше клипа Без обид( ПЕСНЯ ОГОНЬ, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что MARUV показала ласки мужа на отдыхе.