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День рождения Натальи Могилевской: ТОП-10 лучших хитов певицы

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Сегодня певице Натальи Могилевской исполняется 44 года.
День рождения Натальи Могилевской: ТОП-10 лучших хитов певицы
День рождения Натальи Могилевской: ТОП-10 лучших хитов певицы
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Сегодня, 2 августа, свой 44-й день рождения празднует популярная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская.

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Свою сольную карьеру будущая звезда начала в 1995 году. В этом же году она победила на “Славянском базаре“ в Витебске, Беларусь. 

В 2004 году Наталья получила звание Народной артистки Украины. Сейчас на ее счету уже 11 музыкальных альбомов.

Певица также известная как ведущая и продюсер проекта “Шанс“ и продюссер “Фабрика звезд - 2“.

Кроме того, Могилевская трижды участвовала в “Танцах со звездами“ (2006, 2008 и 2017 год). В 2017 году артистка стала победительницей проекта.

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После танцевального шоу певица совместно с диетологом Натальей Самойленко написала книгу “Худеем вместе“, в которой раскрыла секреты своего похудения и некоторые истории своей жизни.

Сейчас Наталья Могилевская активно занимается детской вокальной школой Talant School и дает мотивационные тренинги в разных городах Украины.

В честь дня рождения артистки Ivona подготовила подборку лучших пять песен именинницы.

  •  Місяць

  • Я – весна

  •  Лимоновый фонарь

  • Полюби меня такой

  • Ти менi не даєш (feat. Кузьма Скрябин)

  •  Відправила message

  • Этот танец

  • Любила

  • Завелась           

  • Я танцевала     

Ранее Наталья Могилевская показала, на что готова ради фанатов.

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Теги: Наталья Могилевская
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Источник: Ivona.bigmir.net

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