Кэти Перри выплатит три миллиона долларов за плагиат
Певица Кэти Перри выплатит почти три миллиона долларов рэперу Маркусу Грею, песню которого она незаконно скопировала.
Американскую певицу Кэти Перри обязали выплатить почти три миллиона долларов в качестве компенсации рэперу Маркусу Грею, сообщает USA Today.
Читай также: Модный выход: Кэти Перри примерила платье украинского брендаРешение вынес Федеральный суд присяжных в США. Штраф также был наложен на соавторов певицы, участвовавших в создании песни “Dark Horse“, которая скопирована с композиции Joyful Noise Грея.
Адвокаты исполнителя требовали компенсацию в размере 20 миллионов долларов, поскольку знаменитая песня Перри принесла ее лейблу 31 миллион долларов, а лично Перри премию Грэмми.
Joyful Noise - Flame feat. Lecrae
Katy Perry - Dark Horse (Official) ft. Juicy J
Ранее сообщалось, что Кэти Перри выпустила первый клип после длительного перерыва.
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