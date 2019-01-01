Кэти Перри выплатит три миллиона долларов за плагиат

Американскую певицу Кэти Перри обязали выплатить почти три миллиона долларов в качестве компенсации рэперу Маркусу Грею, сообщает

Адвокаты исполнителя требовали компенсацию в размере 20 миллионов долларов, поскольку знаменитая песня Перри принесла ее лейблу 31 миллион долларов, а лично Перри премию Грэмми.

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Ранее сообщалось, что Кэти Перри выпустила первый клип после длительного перерыва.