В сериале сыграют уже знакомые герои из "Останнього москаля" и новые актеры и знаменитости.

Канал 1+1 завершил съемки сериала "Великі Вуйки" пресс-служба

Читай также: Стали известны имена ведущих “Життя відомих людей“ на “1+1“

Телеканал 1+1 завершил съемки нового 16-серийного сериала "Великі Вуйки" о приключениях гуцулов из “Останнього москаля“ в Киеве. Снимали проект несколько месяцев. Поскольку по сюжету почти все события происходят в Киеве, команда задействовала много знаковых локаций столицы. Например, для одной из сцен съемочная группа перекрыла часть движения на Подоле и устроила импровизированную пробку из более чем полусотни машин на Андреевском спуске.

пресс-служба

Креативный продюсер сериала Юрий Горбунов рассказывает, что в "Великих Вуйках" авторы хотели не только перенести героев в новую среду, но и показать зрителю Киев, стиль жизни столичной молодежи, привычки и характер современных киевлян.

пресс-служба

Читай также: Телеканал СТБ снимает новое шоу “Прокинься з Ектором“ Гуцулы, которые всю жизнь провели в горах, попадут в крупнейший мегаполис Украины. В столице им придется не только познакомиться с новыми персонажами, но и приспособиться к новому ритму жизни. Квартира с кучей малознакомой техники, многолюдное метро с пугающими эскалаторами, торговые центры с соблазнительными предложениями, салоны красоты, гастрономические открытия и множество развлечений, — рассказывает Юрий Горбунов и отмечает, что зритель прогуляется вместе с героями по Крещатику, Майдану Независимости и киевскому железнодорожному вокзалу. А также узнает в сериале и набережную Речного вокзала, где вуйко Бодя во время фестиваля вина превратится в “Богданье-сомелье“.

пресс-служба

Кроме ярких локаций команда проекта будет поражать и звездным составом, ведь продюсеры привлекли к съемкам многих представителей украинского шоу-бизнеса. В частности, Екатерина Кухар сыграет в “Великих Вуйках“ гадалку, Михаил Поплавский — министра инфраструктуры, Надежда Мейхер — возлюбленную гуцула Ивана Петрука. Также зрители увидят Игоря Ласточкина, Дмитрия Коляденко, Евгения Кота и других звезд.

пресс-служба

Снимают новый сериал молодые режиссеры — Митя Шмурак и Дмитрий Манифест, для которых “Великі Вуйки“ стали первым масштабным проектом. До сериала они создавали клипы для самых популярных украинских артистов. Поэтому в комедию перенесут из прошлого опыта немало спецэффектов и режиссерских решений, которые дадут проекту свежий взгляд.

пресс-служба

Применение различных спецэффектов дает для сериала важную вещь — это уже не «село в селе», здесь “село“ приезжает в город. И город диктует новые условия и новый взгляд камеры на то, что происходит, — делится Дмитрий Манифест.

пресс-служба

Читай также: Звезда шоу “МастерШеф“ Татьяна Литвинова показала фигуру в купальнике

По сюжету комедии, впервые в истории «Великих Вуйок» власти выделили средства на строительство дороги к селу. Но через коррумпированного чиновника право на строительство отдают селу-конкуренту — “Малим Вуйкам“. Сельский голова Василий Микитюк решает собрать делегацию и поехать «добиваться правды» в самую столицу.

пресс-служба

С «Останнього москаля» появятся в новой комедии гуцулы Иван Петрук (Юрий Горбунов), Бодя (Владимир Николаенко), Штефко (Назар Заднепровский), сельский председатель Василий Микитюк (Владимир Горянский), а также женские персонажи Ирка (Лилия Ребрик) и Маричка (Наталья Корецкая).

пресс-служба

Новые роли в сериале сыграют Анна Кошмал (“Село на мільйон“, “Хозяйка“), Артур Логай (“У неділю зранку зілля копала“), известная зрителю по фильму “Скажене весілля“ пара Инны Приходько и Арама Арзуманяна.

пресс-служба

Читай также: Телеканал СТБ снимает новое шоу “Прокинься з Ектором“ Для канала 1+1 очень важно собрать всю семью перед телевизором и подарить особое настроение не только на вечер просмотра. Но и чтобы всем еще долго хотелось обсуждать шутки и выражения любимых героев. Мы стремимся добиться эффекта погружения зрителя в мир «Великих Вуйок» и, как нам кажется, команде удалось создать эту особую атмосферу. Надеемся, что просмотр такой феерии ярких красок и понятного юмора станет настоящим событием для зрителей, — комментирует Алена Еремеева, главный продюсер сериалов и фильмов канала 1+1.

пресс-служба

Производством проекта занимался 1+1 Продакшн. Комедия является спин-оффом культового 2-сезонного сериала “Останній москаль“, который во время показа собрал рекордные телерейтинги. Продюсеры нового проекта — Алена Еремеева, Дарина Жукова, Кристина Шкабар, креативный продюсер — Юрий Горбунов, главный автор — Николай Куцык, сценаристы — Ярослав Стень, Богдан Гациляк, Алексей Приходько.

пресс-служба

Удастся ли жителям “Великих Вуйок“ обуздать Киев, зрители канала “1+1“ увидят в этом году — премьера комедии запланирована на осень.

пресс-служба

Ранее мы писали, что Алан Бадоев рассказал, сколько зарабатывают его артисты.