"Танцы со звездами 2019": в шоу примет участие ведущий "Одруження наосліп"

Новый ведущий 6 сезона "Одруження наосліп" стал участником шоу "Танцы со звездами".

Стало известно имя еще одного участника нового сезона “Танцев со звездами“, премьера которого состоится 25 августа.

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Ранее о своем участие в проекте сообщили ведущий и шоумен Владимир Остапчук, актриса “Дизель шоу“ Виктория Булитко, звезда “Свингеров“ Михаил Кукуюк и ведущая Надежда Матвеева.

Позже к ним присоединились звезды сериала “Крепостная“ Ксения Мишина и Алексей Яровенко, а также ведущая “Сніданку з 1+1“ Людмила Барбир. Они отправили дискобол с приглашением в “Танцы со звездами 2019“ телеведущему и ресторатору Даниелю Салему и солистке “НеАнгелов“ Слави Каминской.

Так, сегодня, 31 июля, Даниель Салем согласился принять участие в танцевальном шоу и передал #танціззіркамиchallenge солистке группы “Время и Стекло“ Наде Дорофеевой и певице MARUV. Об этом сообщается на официальной странице проекта в Instagram. Отметим, что Дорофеева уже участвовала в “Танцах со звездами“ и заняла второе место, уступив только Натальи Могилевской.

“Темпераментний ведучий проекту Одруження наосліп Даніель Салем @daniel_jihad_salem приймає #танціззіркамиchallenge і вже готується до свого танцювального дебюту в шоу. Чарівний дискобол прямує далі – до яскравої співачки Наді Дорофєєвої та епатажної артистки MARUV. Можливо, @nadyadorofeeva повернеться на проект ще раз, аби здобути перемогу? І чи погодиться @maruvofficial вийти на головний паркет країни цього сезону? Скоро дізнаємось?“ – говориться в сообщении.

Ранее сообщалось, что Даниэль Салем станет ведущим 6 сезона “Одруження наосліп“.