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Звезда "Дизель Шоу" Егор Крутоголов превратился в патологоанатома

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Актер "Дизель Студио" Егор Крутоголов принял участие в съемках нового сериала "Медфак.
Звезда "Дизель Шоу" Егор Крутоголов превратился в патологоанатома
Звезда "Дизель Шоу" Егор Крутоголов превратился в патологоанатома
пресс-служба

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Этой осенью у звезды “Дизель Студио“ Егора Крутоголова – новая работа. Он снова окунулся в студенческую жизнь, правда, на этот раз в качестве преподавателя. И стал одним из самых колоритных фигур сериала Нового канала “Медфак“. Со своими особенностями – с героем Егора любой вопрос решается с помощью бутылки.

Кстати, по словам самого актера, во время учебы он ни разу не платил за экзамены.

“Я учился в филиале Киево-Могилянской академии в Николаеве, – вспоминает Егор Крутоголов. – И это чуть ли единственный вуз, в котором нужно было действительно учиться. Я ни разу не платил за экзамен и не давал взяток. У нас существовала 100-бальная система, и я набирал эти баллы. Конечно же, случались прогулы и тусовки, но все в меру, на учебу не влияло. Мне было интересно учиться, особенно я любил и люблю английский язык. Моя карьера как раз пошла вверх, когда к английскому добавили немецкий и испанский. Поэтому немецкий могу читать со словарем, а испанский только слушать и моргать глазами J. А еще в студенческие годы я играл в КВН, проводил дискотеки и мероприятия. Но вообще старался “не светиться“, а то один раз засветишься – и тебя начнут таскать по всем мероприятиям“.

Егор Крутоголов
Егор Крутоголов
пресс-служба

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Главные герои “Медфака“ живут в общаге, но Егор рад, что в свое время ему не пришлось делить комнату с другими студентами.

“ Я не жил в общежитии, – добавил Егор, – но знаком не понаслышке с этим «видом жизнедеятельности“. Меня общежития всегда пугали, я бы никогда не хотел там оказаться“.

Егор Крутоголов
Егор Крутоголов
пресс-служба

Премьера сериала “Медфак“ состоится 26 августа на Новом канале.

Ранее сообщалось, что к концертам “Дизель шоу“ присоединилась известная КВН-щица из Беларуси.

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Теги: Егор Крутоголов, Медфак
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  31.07.2019, 14:24
Оценка:  0
pусский
Покажите видео, как этот укропский чушок eбёт трупы в морге, а я подрачу, бля! Гы-гы-гы!
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