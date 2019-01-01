"Одруження наосліп" 6 сезон: "1+1" снимает проект с новыми ведущими-экспертами

Новыми ведущими 6 сезона "Одруження наосліп" стали психолог Ирина Кириченко и лайф-коуч Даниэль Салем.

Телеканал “1+1“ начал съемки нового сезона самого романтичного реалити - “Одруження наосліп“. Это единственный украинский телепроект, участники которого за неделю могут стать по-настоящему счастливыми.

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Помогать одиноким героям проекта найти свою пару теперь будут практикующий психолог Ирина Кириченко и лайф-коуч Даниэль Салем. Уже более 12 лет Ирина занимается семейным консультированием пар и выводит клиентов из депрессии. Она знает, как распознать истинные чувства и уверенно утверждает, что любовь живет значительно дольше, чем 3 года, если о ней заботиться. Ирина Кириченко «просканирует» участников реалити и раскроет истинные причины их неудач в отношениях. Даниэль Салем за свои 35 лет успел распробовать жизнь. Получил диплом врача-офтальмолога, но работал только по зову сердца. Сегодня является основателем и совладельцем нескольких заведений, в частности ресторана и гостинично-ресторанного комплекса. Умеет смело мечтать и воплощает все свои желания. Для героев проекта «Одруження наосліп» и зрителей Даниэль станет лучшим мотиватором и строгим критиком, поможет им попрощаться с комплексами и “призраками“ прошлого, одних “вылечит“ от низкой самооценки, других ‒ от завышенной.

“Истории и проблемы участников проекта часто настолько запутаны, что без работы с ними на всех эмоциональных уровнях помочь сложно. Поэтому мы поставили цель найти экспертов, которые не только будут давать наставления, а станут для пар примером в различных сферах и подготовят максимально результативные испытания. Даниэль ‒ это страсть ‒ к жизни, профессии, бизнесу, семье. Ирина ‒ холодный ум и логика во всем. И именно эти различия экспертов во взглядах и подходах к работе станут ключом к счастью для участников проекта“, ‒ рассказала Ксения Черная, креативный продюсер управления развлекательных программ “1+1“.

В шестом сезоне реалити-шоу уверенный шаг навстречу любви сделают самые успешные мужчины и женщины. Они преодолели препятствия на пути к блестящей карьере, защитили докторские диссертации, но не обрели главного ‒ свою половинку.

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Истории участников проекта эксперты изучают и анализируют еще на этапе кастинга. А общение молодых гармонизируют в течение всей недели: делятся советами и наставлениями, не дожидаясь, пока пара вывесит белый флаг. Напомним, в предыдущих сезонах “Одруження насоліп“, белый флаг служил сигналом SOS для экспертов ‒ новоиспеченная семья вывешивала его, когда конфликт в отношениях доходил до критического состояния и не мог решиться без помощи психологов.

Основные условия проекта остаются неизменными: эксперты подбирают участникам вторую половинку на основе психологической и эмоционально-сексуальной совместимости, а знакомится пара уже на собственной свадьбе. В течение недели молодые узнают друг друга, живя под одной крышей и по общему семейному бюджету. Через 7 дней участники “Одруження наосліп“ принимают окончательное решение ‒ навсегда снять кольца или продолжить отношения за пределами проекта.

Ранее мы писали, что ведущая Снежана Егорова объявила о помолвке.