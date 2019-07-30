Сам артист из-за стрессовых условий в день съемок похудел на 2 килограмма.

"Похудел на 2 кг": Арсен Мирзоян рассказал о стрессе на съемках нового клипа пресс-служба

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Съемки нового видео на песню “Незнайомці“ из альбома “Інгредієнт“ проходили в крайне стрессовых обстоятельствах. Арсен провел 10 часов в скафандре на угольном хранилище и потерял 2 кг и выпил 6 литров воды.

"Похудел на 2 кг": Арсен Мирзоян рассказал о стрессе на съемках нового клипа пресс-служба

Несмотря на постоянное охлаждение в душе, создаваемом пожарной машиной, которая специально дежурила на локации, теплового удара не удалось избежать фотографу. Сейчас все участники съемок восстановили здоровье.

"Похудел на 2 кг": Арсен Мирзоян рассказал о стрессе на съемках нового клипа пресс-служба

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Как отмечает певец, съемочная команда во главе с режиссером Олегом Борщевским пошла на опасные условия, чтобы добиться максимально приближенного к реальности эффекта пребывания на другой планете.

"Похудел на 2 кг": Арсен Мирзоян рассказал о стрессе на съемках нового клипа пресс-служба

Премьера клипа на трек “Незнайомці“ запланирована уже на сентябрь, а релиз альбома “Інгредієнт“ — на ноябрь. В поддержку последнего артист даст концерт во Дворце “Украина” 26 ноября.

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