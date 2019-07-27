Звезда "Женского Квартала" Алина Гордиенко выходит замуж

Актриса "Квартала 95" Алина Гордиенко рассказала, как возлюбленный сделал ей предложение.

Звезда “Лиги Смеха“ и “Женского Квартала“, актриса ситкома “Країна У“ Алина Гордиенко получила предложение руки и сердца во время выступления в Одессе.

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Об радостном событии артистка сообщила на своей странице в Instagram. 26-летняя знаменитость рассказала, что ее возлюбленный, участник “Лиги Смеха“ Роман Блажкевич попросил ее выйти за него замуж. Предложение Роман сделал за кулисами прямо во время концерта.

Алина опубликовала несколько фото с будущим мужем. А в описании к снимкам она поблагодарила юмористическое шоу “Лига Смеха“ за встречу с Романом.

“Я всегда думала, что буду знать, когда ЭТО ПРОИЗОЙДЁТ. Что смогу НОРМАЛЬНО сказать: ДА. Что не растеряюсь и ... ну короче. А ещё я точно не ожидала, что через три минуты как я стану, мать его, НЕВЕСТОЙ! я смогу рассказать об этом ВСЕМ! И после этого, ещё через 5 минут, выйти на сцену и офигеть там во второй раз! Спасибо, Лига Смехушка, что подарила мне моего Рому, который умеет удивлять и быть решительным. Одесса место, где пишется наша история @blazhkevidge

Люблю“, - написала Гордиенко.

Напомним, ранее звезды “Женского Квартала“ удивили неожиданной “сменой пола“.