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Звезда "Женского Квартала" Алина Гордиенко выходит замуж

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Актриса "Квартала 95" Алина Гордиенко рассказала, как возлюбленный сделал ей предложение.
Звезда "Женского Квартала" Алина Гордиенко выходит замуж
Звезда "Женского Квартала" Алина Гордиенко выходит замуж
instagram.com/alinagordienko

Звезда “Лиги Смеха“ и “Женского Квартала“, актриса  ситкома “Країна У“ Алина Гордиенко получила предложение руки и сердца во время выступления в Одессе.

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Об радостном событии артистка сообщила на своей странице в Instagram. 26-летняя знаменитость рассказала, что ее возлюбленный, участник “Лиги Смеха“ Роман Блажкевич попросил ее выйти за него замуж. Предложение Роман сделал за кулисами прямо во время концерта.

Алина опубликовала несколько фото с будущим мужем. А в описании к снимкам она поблагодарила юмористическое шоу “Лига Смеха“ за встречу с Романом.

“Я всегда думала, что буду знать, когда ЭТО ПРОИЗОЙДЁТ. Что смогу НОРМАЛЬНО сказать: ДА. Что не растеряюсь и ... ну короче. А ещё я точно не ожидала, что через три минуты как я стану, мать его, НЕВЕСТОЙ! я смогу рассказать об этом ВСЕМ! И после этого, ещё через 5 минут, выйти на сцену и офигеть там во второй раз!  Спасибо, Лига Смехушка, что подарила мне моего Рому, который умеет удивлять и быть решительным. Одесса место, где пишется наша история @blazhkevidge 
Люблю“, - написала Гордиенко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я всегда думала, что буду знать, когда ЭТО ПРОИЗОЙДЁТ. Что смогу НОРМАЛЬНО сказать: ДА. Что не растеряюсь и ... ну короче. А ещё я точно не ожидала, что через три минуты как я стану, мать его, НЕВЕСТОЙ! я смогу рассказать об этом ВСЕМ! И после этого, ещё через 5 минут, выйти на сцену и офигеть там во второй раз! Спасибо, Лига Смехушка, что подарила мне моего Рому, который умеет удивлять и быть решительным. Одесса место, где пишется наша история @blazhkevidge Люблю❤️ @nastya_potehina спасибо, что сфотографировала для нас этот момент 😻

Допис, поширений Сценарист, Актриса (@alinagordienko)

Напомним, ранее звезды “Женского Квартала“ удивили неожиданной “сменой пола“.

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Теги: Алина Гордиенко, Женский квартал, Лига Смеха
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Кырмызы_бэ_вейаз    30.07.2019, 15:50
Оценка:  0
Кырмызы_бэ_вейаз
Зачем же? Сношаться можно и без штампа в паспорте.
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