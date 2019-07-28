Неожиданный дуэт: MARUV зажгла с победительницей "Евровидения 2018"

Украинская певица MARUV спела с победительницей "Евровидения 2018" Неттой Барзилай.

Победительница “Евровидения-2018“ Нетта Барзилай и победительница украинского нацотбора на этот же конкурс в 2019 году певица MARUV впервые спели дуэтом.

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Артистки приняли участие в концерте Europa Plus LIVE, который прошел 27 июля в Москве на стадионе “Лужники“. Девушки объединили свои песни в одну и таким образом создали интересный трек “Siren Banana“.

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На сцене Нетта появилась в золотистом наряде, а MARUV выступала в коротком желтом платье с черными вставками. Отметим, что украинская исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram несколько кадров с Неттой.

“Это была удивительная ночь с великолепной @nettabarzi Мы сделали это, моя дорогая. Я была так рад выступить с тобой. До скорой встречи“, - написала MARUV.

Напомним, ранее MARUV показала, в чем выступала на разогреве у Агилеры.