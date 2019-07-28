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Неожиданный дуэт: MARUV зажгла с победительницей "Евровидения 2018"

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Украинская певица MARUV спела с победительницей "Евровидения 2018" Неттой Барзилай.
Неожиданный дуэт: MARUV зажгла с победительницей "Евровидения 2018"
Неожиданный дуэт: MARUV зажгла с победительницей "Евровидения 2018"
instagram.com/eurovision.ua

Победительница “Евровидения-2018“ Нетта Барзилай и победительница украинского нацотбора на этот же конкурс в 2019 году певица MARUV впервые спели дуэтом.

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Артистки приняли участие в концерте Europa Plus LIVE, который прошел 27 июля в Москве на стадионе “Лужники“. Девушки объединили свои песни в одну и таким образом создали интересный трек “Siren Banana“. 

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На сцене Нетта появилась в золотистом наряде, а MARUV выступала в коротком желтом платье с черными вставками. Отметим, что украинская исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram несколько кадров с Неттой.

“Это была удивительная ночь с великолепной @nettabarzi Мы сделали это, моя дорогая. Я была так рад выступить с тобой.  До скорой встречи“, - написала MARUV.

Напомним, ранее MARUV показала, в чем выступала на разогреве у Агилеры.

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Теги: MARUV, Нетта Барзилай
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Источник: ivona.bigmir.net

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