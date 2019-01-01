Знаменитый голливудский режиссер посетил Украину

Майкл Бэй встретился с Виталием Кличко.

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Голливудский режиссер Майкл Бэй прилетел в Украину и встретился с мэром Киева Виталием Кличко. Об этом градоначальник лично рассказал в Facebook.

Вот прилетел мой хороший знакомый, американский режиссер и кинопродюсер Майкл Бэй - один из самых кассовых режиссеров мира, картины которого собрали в прокате более 5,7 млрд долларов, - объявил Кличко.

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Известно, что Бэй и Кличко обсудили возможность производства фильмов на территории Украины в будущем.

facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мы говорили об условиях для кинопроизводства в Украине, о помощи города в организации съемок, о красивых локациях Киева и перспективах сотрудничества. Все остались довольны. И, надеюсь, Майкл творчески поработает в Украине, - рассказал мэр столицы.

Напомним, что Майкл Бэй известен своей работой над фильмами “Армагеддон“, “Плохие парни“, “Перл Харбор“, “Трансформеры“, и ряда триллеров.

Ранее мы писали, что началась работа над первым украинско-латвийским сериалом “Маркус“.