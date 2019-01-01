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Умерла озвучившая Минни Маус актриса Расси Тейлор

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Звезда Disney скончалась на 75-м году жизни.
Умерла озвучившая Минни Маус актриса Расси Тейлор
Умерла озвучившая Минни Маус актриса Расси Тейлор
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Ушла из жизни озвучившая Минни Маус актриса Расси Тейлор. Звезда студии Disney умерла в возрасте 74 лет, сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, Тейлор скончалась в своем доме в штате Калифорния. Причина смерти не уточняется.

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Расси Тейлор родилась 4 мая 1944 года в Кембридже, штат Массачусетс. Актрисой она решила стать в 1980 году. Через 6 лет после начала карьеры она стала озвучивать Минни Маус. Для получения этой роли ей пришлось побороться с еще 200 претендентками.

В середине 1980-х годов Расси Тейлор познакомилась с актером Уэйном Олвайном, который озвучивал Микки Мауса с 1977 года. Они поженились в 1991 году и состояли в браке до его смерти в 2009 году.

Ранее стало известно, что темнокожая Холли Бэйли сыграет главную роль в новой “Русалочке“.

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Теги: Расси Тейлор, Минни Маус, актриса, умерла, Disney
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