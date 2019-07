Умерла озвучившая Минни Маус актриса Расси Тейлор

Читай также: В США внезапно умер 20-летний актер

Ушла из жизни озвучившая Минни Маус актриса Расси Тейлор. Звезда студии Disney умерла в возрасте 74 лет, сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, Тейлор скончалась в своем доме в штате Калифорния. Причина смерти не уточняется.

We are sorry to report that Disney Legend Russi Taylor has passed away: https://t.co/8uphuNZy3i pic.twitter.com/FwAdJJYpqw