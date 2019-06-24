Камила Морроне впервые заговорила о романе с Леонардо Ди Каприо

22-летняя модель ответила на критику в сети.

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22-летняя Камила Морроне почти два года встречается с 44-летним Леонардо Ди Каприо, который уже познакомил девушку со своими родителями. Пара часто сталкивается с хейтерами, которые обсуждают разницу в возрасте возлюбленных, а после слухов о возможной свадьбе влюбленных ситуация накалилась еще больше.

На днях Камила решила впервые публично прокомментировать свои отношения. Девушка обратилась к подписчикам в сториз:

Я надеюсь, что в эту пятницу люди научатся тратить свое время в другом месте. Когда живешь без ненависти в сердце, чувствуешь себя довольно хорошо».

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, что было между украинкой Алиной Байковой и Леонардо Ди Каприо.