Натверкай: Jerry Heil выпустила новый зажигательный трек

Создательница хита "Охрана отмєна" представила свежую композицию на злободневную тему.

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Видеоблоггер, автор и певица Jerry Heil, которая стала известной благодаря своему хиту "Охрана отмєна", выпустила новый трек. На Youtube канале интернет-звезды состоялся релиз песни "Натверкай".

Главной героиней клипа Jerry Heil стала украинская королева тверка Мария Скороченко, более известная как M. A. M. A. S. I. T. A.

Кто растил хлебобулочные ляжки? Смесь трепа, народных мелодий, глубокого баса, горячего тверка и мечтаний о липкой медовой пахлаве, - говорится в описании к новому клипу артистки.

Ранее певица Луна презентовала клип "Дельфины" и анонсировала сольный концерт.