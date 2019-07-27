Редкий кадр: Анита Луценко показала себя в молодости

Фитнес-тренер показала, как она выглядела 7 лет назад.

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Популярный украинский фитнес-тренер Анита Луценко удивила своих подписчиков архивным кадром. В Instagram звезда разместила фото семилетней давности.

На фотографии Анита Луценко предстала брюнеткой с короткими волосами и с кошкой на руках.

Слава Богу я не сделала в жизни: 2 родинки на щеке как татуаж, не проколола нос, пупок и нет тату на теле бабочки как я хотела. Не знаю как так получилось, но сейчас я безумно этому рада, - подписала снимок звезда.

Фолловеры тренера сошлись во мнении, что Луценко идут светлые волосы. "Вообще другой человек", "Сейчас вы выглядите интереснее", "За блондинку на всю жизнь", - пишут в комментариях пользователи сети.

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