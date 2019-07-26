"Танцы со звездами 2019": Звезды "Крепостной" примут участие в шоу
Организаторы “Танцев со звездами“ рассекретили еще три имени участников нового сезона, премьера которого состоится 25 августа.
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Ранее стало известно, что в проекте примут участие ведущий и шоумен Владимир Остапчук, актриса “Дизель шоу“ Виктория Булитко и звезда “Свингеров“ Михаил Кукуюк. Позже к ним присоединилась ведущая Надежда Матвеева.
А сегодня, 26 июля, на официальной странице шоу в Instagram сообщили, что следующими участниками “Танцев со звездами 2019“ стали звезды сериала “Крепостная“ Ксения Мишина и Алексей Яровенко, а также ведущая “Сніданку з 1+1“ Людмила Барбир.
Новые участники отправили дискобол с приглашением в шоу телеведущему и ресторатору Даниелю Салему, а также солистке “НеАнгелов“ Слави Каминской. Знаменитости должны или согласиться на участие в проекте, или отказаться и дальше передать #танціззіркамиchallenge.
#танціззіркамиchallenge триває 🎉 Ведуча @snidanok Людмила Барбір @liudmila.barbir, зірка серіалу «Кріпосна» та «У неділю зранку зілля копала» Ксенія Мішина @misha.k.ua, актор серіалу «Кріпосна» і просто красунчик Олексій Яровенко готові стати учасниками нового вибухового сезону #танціззірками. Тим часом чарівний дискобол із запрошенням прямує до телеведучого і ресторатора Даніеля Салема та співачки Слави Камінської. Чи погодиться @daniel_jihad_salem взяти участь в шоу? А, можливо, @babaslavka знову повернеться на паркет? Пиши свої здогадки 😉 #танціззірками
Отметим, что Каминская должна была участвовать в предыдущем сезоне “Танцев со звездами“, но из-за травмы так и не смогла выйти на паркет.
Напомним, ранее судья “Танцев со звездами“ заинтриговала визитом на съемки комедийного сериала.
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