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"Танцы со звездами 2019": Звезды "Крепостной" примут участие в шоу

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Актеры сериала "Крепостная" Ксения Мишина и Алексей Яровенко, а также ведущая "Сніданку з 1+1" Людмила Барбир стали участниками нового сезона "Танцев со звездами".
"Танцы со звездами 2019": Звезды "Крепостной" примут участие в шоу
"Танцы со звездами 2019": Звезды "Крепостной" примут участие в шоу
instagram.com/tanci1plus1

Организаторы “Танцев со звездами“ рассекретили еще три имени участников нового сезона, премьера которого состоится 25 августа.

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Ранее стало известно, что в проекте примут участие ведущий и шоумен Владимир Остапчук, актриса “Дизель шоу“ Виктория Булитко и звезда “Свингеров“ Михаил Кукуюк. Позже к ним присоединилась ведущая Надежда Матвеева. 

А сегодня, 26 июля, на официальной странице шоу в Instagram сообщили, что следующими участниками “Танцев со звездами 2019“ стали звезды сериала “Крепостная“ Ксения Мишина и Алексей Яровенко, а также ведущая “Сніданку з 1+1“ Людмила Барбир.

Новые участники отправили дискобол с приглашением в шоу телеведущему и ресторатору Даниелю Салему, а также солистке “НеАнгелов“ Слави Каминской. Знаменитости должны или согласиться на участие в проекте, или отказаться и дальше передать #танціззіркамиchallenge.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#танціззіркамиchallenge триває 🎉 Ведуча @snidanok Людмила Барбір @liudmila.barbir, зірка серіалу «Кріпосна» та «У неділю зранку зілля копала» Ксенія Мішина @misha.k.ua, актор серіалу «Кріпосна» і просто красунчик Олексій Яровенко готові стати учасниками нового вибухового сезону #танціззірками. Тим часом чарівний дискобол із запрошенням прямує до телеведучого і ресторатора Даніеля Салема та співачки Слави Камінської. Чи погодиться @daniel_jihad_salem взяти участь в шоу? А, можливо, @babaslavka знову повернеться на паркет? Пиши свої здогадки 😉 #танціззірками

Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Отметим, что Каминская должна была участвовать в предыдущем сезоне “Танцев со звездами“, но из-за травмы так и не смогла выйти на паркет.

Напомним, ранее судья “Танцев со звездами“ заинтриговала визитом на съемки комедийного сериала.

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Теги: Ксения Мишина, Людмила Барбир, Алексей Яровенко, Танцы со звездами 2019, Танці з зірками 2019
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Источник: Ivona.bigmir.net

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