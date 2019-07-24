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День рождения Дженнифер Лопес: Соблазнительные фото голливудской красотки

Комментариев: 2
Сегодня певица и актриса Дженнифер Лопес отмечает 51-летие.
День рождения Дженнифер Лопес: соблазнительные фото голливудской красотки
День рождения Дженнифер Лопес: соблазнительные фото голливудской красотки
Getty Images

Сегодня, 24 июля, день рождения отмечает всемирно известная певица и актриса Дженнифер Лопес. Артистке исполняется 51 год.

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Свою карьеру будущая звезда начала в качестве танцовщицы. В начале 90-х Лопес танцевала в труппе Fly Girl в телешоу In Living Color. Но в 1993 году покинула коллектив, чтобы серьезно заняться актерством.

В 1997 году Дненнифер впервые получила главную роль в фильме. Она сыграла в биографической ленте о певице Селене.

Спустя два года знаменитость выпустила свой дебютный альбом “On the 6“. Сейчас на счету артистки уже восемь музыкальных альбомов и больше тридцати ролей в кино.

В честь юбилея артистки Ivona подготовила ТОП-20 самых соблазнительных снимков из Instagram именинницы.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес показала, как выглядела 21 год назад.

 

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Теги: Дженнифер Лопес
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  25.07.2019, 13:08
Оценка:  0
pусский
Ага, и в пизде побольше смазки в такие годы! Надеюсь, она не пёрнет под нос, когда ей впердюрят раком, гы-гы-гы-гы!
гость  (аноним)  24.07.2019, 12:32
Оценка:  +3
гость
Умничка и красивая Женщина! Всего ей наилучшего! Главное здоровья и счастья!
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