День рождения Дженнифер Лопес: Соблазнительные фото голливудской красотки
Сегодня, 24 июля, день рождения отмечает всемирно известная певица и актриса Дженнифер Лопес. Артистке исполняется 51 год.
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Свою карьеру будущая звезда начала в качестве танцовщицы. В начале 90-х Лопес танцевала в труппе Fly Girl в телешоу In Living Color. Но в 1993 году покинула коллектив, чтобы серьезно заняться актерством.
В 1997 году Дненнифер впервые получила главную роль в фильме. Она сыграла в биографической ленте о певице Селене.
Спустя два года знаменитость выпустила свой дебютный альбом “On the 6“. Сейчас на счету артистки уже восемь музыкальных альбомов и больше тридцати ролей в кино.
В честь юбилея артистки Ivona подготовила ТОП-20 самых соблазнительных снимков из Instagram именинницы.
Напомним, ранее Дженнифер Лопес показала, как выглядела 21 год назад.
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