День рождения Дженнифер Лопес: соблазнительные фото голливудской красотки

Сегодня певица и актриса Дженнифер Лопес отмечает 51-летие.

Сегодня, 24 июля, день рождения отмечает всемирно известная певица и актриса Дженнифер Лопес. Артистке исполняется 51 год.

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Свою карьеру будущая звезда начала в качестве танцовщицы. В начале 90-х Лопес танцевала в труппе Fly Girl в телешоу In Living Color. Но в 1993 году покинула коллектив, чтобы серьезно заняться актерством.



В 1997 году Дненнифер впервые получила главную роль в фильме. Она сыграла в биографической ленте о певице Селене.



Спустя два года знаменитость выпустила свой дебютный альбом “On the 6“. Сейчас на счету артистки уже восемь музыкальных альбомов и больше тридцати ролей в кино.

В честь юбилея артистки Ivona подготовила ТОП-20 самых соблазнительных снимков из Instagram именинницы.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес показала, как выглядела 21 год назад.

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