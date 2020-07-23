День рождения Дэниэла Рэдклиффа: ТОП-10 лучших фильмов актера
Сегодня, 23 июня, свой день рождения отмечает британский актер театра и кино Дэниэл Рэдклифф. Звезде фильмов о Гарри Поттере исполняется 31 год.
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Впервые Рэдклифф появился в кино в 1999 году, сыграв главную роль в фильме “Дэвид Копперфильд“.
Всемирная известность пришла к юному актеру спустя 2 года, когда он получил роль в киноленте “Гарри Поттер и Философский камень“. Позже артист снялся еще в семи фильмах Поттерианы.
В 2009 году Рэдклифф был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый актер десятилетия. Также актер получил звезду на Аллее славы в Голливуде.
В честь дня рождения актера Ivona подготовила подборку 10 лучших фильмов с участием именинника.
- 1. Дэвид Копперфилд (1999)
- 2. Фильмы о Гарри Поттере (2001-2011)
- 3. Мой мальчик Джек (2007)
- 4. Женщина в черном (2012)
- 5. Записки юного врача (сериал, 2012)
- 6. Рога (2013)
- 7. Убей своих любимых (2013)
- 8. Дружба и никакого секса (2013)
- 9. Виктор Франкенштейн (2015)
- 10. Джунгли (2017)
Ранее свой 28-й день рождения отпраздновала актриса и певица Селена Гомес.
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Полная версия правил
в подборку не поместились реально норм 2 фильма: "Чел - швейцарский нож" и "Маньяк" 2012го года