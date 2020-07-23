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День рождения Дэниэла Рэдклиффа: ТОП-10 лучших фильмов актера

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Сегодня звезде фильмов о Гарри Поттере исполняется 31 год.
День рождения Дэниэла Рэдклиффа: ТОП-10 лучших фильмов актера
День рождения Дэниэла Рэдклиффа: ТОП-10 лучших фильмов актера
Getty Images

Сегодня, 23 июня, свой день рождения отмечает британский актер театра и кино Дэниэл Рэдклифф. Звезде фильмов о Гарри Поттере исполняется 31 год.

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Впервые Рэдклифф появился в кино в 1999 году, сыграв главную роль в фильме “Дэвид Копперфильд“.

Всемирная известность пришла к юному актеру спустя 2 года, когда он получил роль в киноленте “Гарри Поттер и Философский камень“. Позже артист снялся еще в семи фильмах Поттерианы.

В 2009 году Рэдклифф был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый актер десятилетия. Также актер получил звезду на Аллее славы в Голливуде.

В честь дня рождения актера Ivona подготовила подборку 10 лучших фильмов с участием именинника.

  • 1. Дэвид Копперфилд (1999)

  • 2. Фильмы о Гарри Поттере (2001-2011)

  • 3. Мой мальчик Джек (2007)

  • 4. Женщина в черном (2012)

  • 5. Записки юного врача (сериал, 2012)

  • 6. Рога (2013)

  • 7. Убей своих любимых (2013)

  • 8. Дружба и никакого секса (2013)

  • 9. Виктор Франкенштейн (2015)

  • 10. Джунгли (2017)

Ранее свой 28-й день рождения отпраздновала актриса и певица Селена Гомес.

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Теги: Дэниэл Рэдклифф
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  23.07.2020, 19:30
Оценка:  0
гость
гавно бля.

в подборку не поместились реально норм 2 фильма: "Чел - швейцарский нож" и "Маньяк" 2012го года
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