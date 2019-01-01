Эксперт СТБ назвала 5 полезных книг по психологии

Подборка полезных книг О семейных отношениях, обмане и манипуляции.

Что делать, чтобы не быть обманутым, каких ошибок избегать в семейных отношениях и как не стать жертвой манипуляции – ответить на эти вопросы помогут базовые знания о психологии человека.

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Физиогномист, психолог, эксперт остросоциального ток-шоу “Один за всех“ на СТБ и других проектов телеканала Татьяна Ларина назвала 5 книг по психологии, которые познакомят вас с природой человека ближе. Записывайте!

Татьяна Ларина пресс-служба

По словам физиогномиста и практикующего психолога, каждая из этих книг эффективна. Татьяна Ларина подробно рассказала в социальной сети, что читать и с какой целью: будь то работа, семейные отношения, страх или понимание сущности человека:

У каждого, думаю, случались проблемы с родителями или в браке, возникали вопросы одиночества, страхи или зависимости… Американский психотерапевт Ирвин Дэвид Ялом дал варианты житейских историй в романах “Лжец на кушетке“, “Вглядываясь в солнце…“ и “Палач любви“. И – взгляд на них со стороны специалиста. Есть комментарии, оценка, пути разрешения. Все просто и понятно. Для меня лично это книга в первую очередь практична. Ну и для каждого, у кого есть проблема в жизни, найдется свой ответ: как, зачем, почему и что со всем этим делать дальше. Читай также: 30 вещей, которые нужно обязательно сделать этим летом Меня, как маму и как психолога, заинтересовала книга французских психоаналитиков Каролин Эльячефф и Натали Эйниш “Дочки-матери. 3-й лишний?“. Она исключительно о семейных отношениях. В 1-ю очередь – матерей с дочерьми. Мы все, став родителями, несмотря на обилие книг и советчиков, умудряемся наступать на грабли. Когда, скажем, ребенок – центр вселенной, или другая крайность – он оказался обузой в твоей жизни. Вот здесь как раз и перечислены основные ошибки, которых следует избегать. Конечно, для меня как физиогномиста ценна книга Пола Экмана “Психология лжи. Обмани меня, если сможешь“. Она тренирует наблюдательность, дает ключи к разгадкам поведения человека. Ценный навык и в работе, и в личных отношениях, не правда ли? Особое место в моей подборке занимают “48 законов власти“ Роберта Грина. Книгу можно назвать очень спорной. Но жизненной и практичной – однозначно. Это указки на пути к успеху. Книга для тех, кто хочет вести, а не быть ведомым. По факту, указанные законы – приемы манипуляции. Но, в конце концов, положа руку на сердце, кто из нас – хотя бы изредка – не пытался манипулировать другими людьми? По крайней мере можно извлечь и другую выгоду из этих знаний – не стать жертвой манипуляторов. Из серьезного чтива меня зацепила книга “Государь“ флорентийского философа Никколо Макиавелли. Удивила она меня своим метким определением сущности человека. Столетия не поменяли в ней ничего! Те же методы завоевания и удержания власти, приемы правления.

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