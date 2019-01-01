День рождения Селены Гомес: топ-10 лучших хитов певицы

Сегодня актрисе и певице Селене Гомес исполняется 27 лет.

Сегодня, 22 июля, свой 27-й день рождения отмечает американская певица и актриса Селена Гомес.

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Селена дебютировала на телевидении в возрасте 10 лет в детском телевизионном шоу “Барни и друзья“. Позже она стала звездой диснеевских фильмов. Девушка наиболее известна по главных ролях в “Волшебники из Вэйверли Плэйс“, “Ещё одна история о Золушке“, “Программа защиты принцесс“, “Монте-Карло“.

В 2009 году Гомес стала вокалисткой группы Selena Gomez & the Scene. Но спустя три года коллектив объявил о перерыве, и Селена начала сольную карьеру.

В честь дня рождения исполнительницы Ivona предлагает вспомнить то-10 самых популярных хитов именинницы.

Love You Like a Love Song

Hit the Lights

Come & Get It

Slow Down

The Heart Wants What It Wants

We Don’t Talk Anymore

It Ain’t Me

Bad Liar

Back to You

Wolves

Ранее Селена Гомес опубликовала снимок в красном платье с очень глубоким декольте.