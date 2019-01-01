День рождения Селены Гомес: топ-10 лучших хитов певицы
Сегодня, 22 июля, свой 27-й день рождения отмечает американская певица и актриса Селена Гомес.
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Селена дебютировала на телевидении в возрасте 10 лет в детском телевизионном шоу “Барни и друзья“. Позже она стала звездой диснеевских фильмов. Девушка наиболее известна по главных ролях в “Волшебники из Вэйверли Плэйс“, “Ещё одна история о Золушке“, “Программа защиты принцесс“, “Монте-Карло“.
В 2009 году Гомес стала вокалисткой группы Selena Gomez & the Scene. Но спустя три года коллектив объявил о перерыве, и Селена начала сольную карьеру.
В честь дня рождения исполнительницы Ivona предлагает вспомнить то-10 самых популярных хитов именинницы.
- Love You Like a Love Song
- Hit the Lights
- Come & Get It
- Slow Down
- The Heart Wants What It Wants
- We Don’t Talk Anymore
- It Ain’t Me
- Bad Liar
- Back to You
- Wolves
Ранее Селена Гомес опубликовала снимок в красном платье с очень глубоким декольте.
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