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День рождения Селены Гомес: топ-10 лучших хитов певицы

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Сегодня актрисе и певице Селене Гомес исполняется 27 лет.
День рождения Селены Гомес: топ-10 лучших хитов певицы
День рождения Селены Гомес: топ-10 лучших хитов певицы
Getty Images

Сегодня, 22 июля, свой 27-й день рождения отмечает американская певица и актриса Селена Гомес.

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Селена дебютировала на телевидении в возрасте 10 лет в детском телевизионном шоу “Барни и друзья“. Позже она стала звездой диснеевских фильмов. Девушка наиболее известна по главных ролях в “Волшебники из Вэйверли Плэйс“, “Ещё одна история о Золушке“, “Программа защиты принцесс“, “Монте-Карло“.

В 2009 году Гомес стала вокалисткой группы Selena Gomez & the Scene. Но спустя три года коллектив объявил о перерыве, и Селена начала сольную карьеру.

В честь дня рождения исполнительницы Ivona предлагает вспомнить то-10 самых популярных хитов именинницы.

  • Love You Like a Love Song

  • Hit the Lights

  • Come & Get It

  • Slow Down

  • The Heart Wants What It Wants

  • We Don’t Talk Anymore

  • It Ain’t Me

  • Bad Liar

  • Back to You

  • Wolves

Ранее Селена Гомес опубликовала снимок в красном платье с очень глубоким декольте. 

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Теги: Селена Гомеc
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Источник: ivona.bigmir.net

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