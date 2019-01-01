Мадонна презентовала клип на трек Batuka: видео

В новом видео звезда станцевала под африканские ритмы.

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Американская певица Мадонна презентовала клип на трек Batuka, который вошел в ее новый альбом под названием Madame X. Ролик опубликован на YouTube-канале 60-летней исполнительницы.

В новом клипе певицы снялись темнокожие женщины из португальского музыкального коллектива Orquestra Batukadeiras.

В Batuka показана истории небольшого островного государства Кабо-Верде, расположенного недалеко от северо-западного побережья Африки. Острова Зеленого Мыса называют местом рождения работорговли. Об этом факте Мадонна напомнила в самом начале клипа.

Смотрите клип Madonna на песню Batuka на сайте Ivona:

Пластинка Madame X, которая стала в дискографии Мадонны 14-й, увидела свет в прошлом месяце. Всего в нее вошло 15 песен на английском, испанском и португальском языках, в том числе представленные ранее Crave, I Rise, Medellín, Dark Balletи Future.

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