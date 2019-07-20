MELOVIN представил клип на песню "Ти": видео

Смотрите новую видеоработу Меловин первыми.

Финалист “Евровидения-2018“ MELOVIN, который показал редкий кадр с мамой, представил новый клип на композицию “Ти“. Видео появилось в субботу, 20 июля, в Youtube.

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В видео к песне “Ти“ главную женскую роль исполнила “Королева Украины 2018“ модель Яна Лауринайчуте. Сам MELOVIN предстал в образе карточного шулера.

Над съемками клипа, которые проходили в конце июня в Киеве, работала та же команда, что и над клипом “Under The Ladder“ - продюсер Екатерина Малая и режиссер Тарас Голубков.

Смотрите новый клип MELOVIN - “Ти“ онлайн на сайте Ivona:

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