Шерон Стоун поделилась жуткими подробностями перенесенного инсульта

Актриса призналась, что заново училась ходить и говорить.

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Известная голливудская актриса Шерон Стоун пережила инсульт, после которого вынуждена была заново учиться говорить и ходить. О недуге, случившимся с ней более 10-ти лет назад, звезда рассказала только сейчас, пишет Variety.

По словам Шерон, почти четыре дня она ходила с невыносимой головной болью. И только на девятый день у звезды диагностировали кровоизлияние в мозг и ее срочно прооперировали.

Я попала в больницу только на третий или четвертый день после инсульта. Большинство людей до того момента умирают. Но на ангиограмме врачи не увидели сосуд, который лопнул, и собирались отправить меня домой, считая, что я их просто разыгрываю, – рассказала Стоун.

После этого актрисе было сложно вернуться к обычной жизни, она даже потеряла опеку над своим ребенком.

У меня был один шанс на миллион. И потом еще целый месяц врачи не давали гарантий, буду я жить или нет. Мне пришлось снова учиться ходить, слышать, писать, говорить. Потом я еще долгое время думала, что умираю. Даже после того, как вернулась домой. Я не смогла сохранить опеку над своим сыном и не имела возможности работать. Мне даже пришлось заложить свой дом. Я потеряла все, что имела. Потеряла свое место в бизнесе. Но ведь я была самой горячей кинозвездой, – добавила легендарная актриса.

Напомним, что ранее на певицу Анастасию Приходько напали во время концерта.