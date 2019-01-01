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В сети раскритиковали трейлер фильма "Кошки" с Тейлор Свифт

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Опубликован первый трейлер фильма по мотивам известного бродвейского мюзикла.
В сети раскритиковали трейлер фильма "Кошки" с Тейлор Свифт
В сети раскритиковали трейлер фильма "Кошки" с Тейлор Свифт
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Киностудия Universal Pictures выпустила первый трейлер фильма "Кошки", снятого по мотивам основанного бродвейского мюзикла. Пользователи сети неоднозначно отреагировали на ролик и раскритиковали внешний вид персонажей. 

Все дело в том, что актеры появляются в фильме в образе котов: их тела покрыты мехом, созданным при помощи компьютерной графики. Зрителям такие персонажи показались неприятными и устрашающими. "Это видео тревожит меня и заставляет чувствовать себя дискомфортно", "Это ужасно, уберите это от меня!", "Это не кошка. Это даже не человек. Это мерзость!", - пишут пользователи в Twitter.

Кошки 2019 - трейлер смотреть онлайн:

Главные роли в картине исполнили Тейлор Свифт, Идрис Эльба, Джуди Денч, Иэн Маккеллен, Ребел Уилсон и другие. Режиссером "Кошек" стал британец Том Хупер. Премьера фильма "Кошки" запланирована на начало 2020 года.

Ранее в сети появился первый тизер сериала "Ведьмак" от Netflix.

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Теги: Кошки, фильм, трейлер, Тейлор Свифт
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