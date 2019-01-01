Netflix показал первый тизер сериала "Ведьмак"

Премьера сериала состоится во второй половине 2019 года.

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Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер-трейлер сериала “Ведьмак“, основанного на серии романов Анджея Сапковского. Долгожданные эпизоды зрители увидят уже в этом году.

Ведьмак от Netflix - смотреть трейлер онлайн:

В двухминутном тизере показаны главные персонаж: Геральт из Ривии в исполнении Генри Кавилла, Йеннифэр из Вендеберга, которую сыграла Аня Чарлота, и Цирилла - актриса Фрайя Аллан.

Кроме этого, в сериале также появится Мианна Беринг в образе чародейки Тиссаи де Врие, Адам Леви, исполняющий роль друида Мышовура, Ройс Пирресон, играющий чародея Истредда.

Ранее мы писали о том, что Генри Кавилл станет новым Шерлоком Холмсом.