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Экс-"ВИА Гра" Миша Романова выпустила зажигательный трек "Помада"

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Слушай музыкальную новинку от Миши Романовой - свежий хит "Помада"!
Экс-"ВИА Гра" Миша Романова выпустила зажигательный трек "Помада"
Экс-"ВИА Гра" Миша Романова выпустила зажигательный трек "Помада"
instagram.com/misharomanova

Бывшая солистка популярной группы “ВИА Гра“ Миша Романова выпустила третий сольный трек под названием “Помада“.

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Премьера песни и лирик-видео состоялась 19 июля на официальном Youtube-канале лейбла BEREGA MUSIC.

Отметим, что два предыдущие трека артистки “Make up“ и “Лунная“ уже “порвали“ радиочарты. Скорее всего, новую песню Романовой ждет такой же успех.

Миша Романова “Помада“ - слушать песню онлайн:

Ранее экс-“ВИА Гра“ Миша Романова похвасталась длинными ногами в красном мини.

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Теги: Миша Романова
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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ПростоСлюбовью  (аноним)  19.07.2019, 19:16
Оценка:  0
ПростоСлюбовью
Хочу всем отсосать ! Гы-гы-гы.
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