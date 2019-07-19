Экс-"ВИА Гра" Миша Романова выпустила зажигательный трек "Помада"
Слушай музыкальную новинку от Миши Романовой - свежий хит "Помада"!
Бывшая солистка популярной группы “ВИА Гра“ Миша Романова выпустила третий сольный трек под названием “Помада“.
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Премьера песни и лирик-видео состоялась 19 июля на официальном Youtube-канале лейбла BEREGA MUSIC.
Отметим, что два предыдущие трека артистки “Make up“ и “Лунная“ уже “порвали“ радиочарты. Скорее всего, новую песню Романовой ждет такой же успех.
Миша Романова “Помада“ - слушать песню онлайн:
Ранее экс-“ВИА Гра“ Миша Романова похвасталась длинными ногами в красном мини.
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