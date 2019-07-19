Группа "НеАнгелы" презентовали новую лирическую песню "До и после".

"До и после": Слава Каминская выпустила первый трек после развода с мужем instagram.com/neangely.official

Популярная украинская группа “НеАнгелы“ представила новую композицию, которая получила название “До и после“. Премьера лирик-видео состоялась 19 июля на официальном Youtube-канале коллектива.

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Это первая песня Славы Каминской, которую она записала после развода с мужем Эдгаром. Пара расторгнула брак 1 июля.

Отметим, что на заставку лирик-видео выбрали фото, на котором Слава прикрывает руку, где когда-то было обручальное кольцо.

“У каждого своё ДО и ПОСЛЕ. ДО - это наша идеализация, ПОСЛЕ - то, что остается в нашей истории”, - прокомментировала выход новой песни Слава Каминская на странице группы в Instagram.

Напомним, ранее cтало известно, как Слава Каминская отпраздновала юбилей.