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"До и после": Слава Каминская выпустила первый трек после развода с мужем

Комментариев: 1
Группа "НеАнгелы" презентовали новую лирическую песню "До и после".
"До и после": Слава Каминская выпустила первый трек после развода с мужем
"До и после": Слава Каминская выпустила первый трек после развода с мужем
instagram.com/neangely.official

Популярная украинская группа “НеАнгелы“ представила новую композицию, которая получила название “До и после“. Премьера лирик-видео состоялась 19 июля на официальном Youtube-канале коллектива.

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Это первая песня Славы Каминской, которую она записала после развода с мужем Эдгаром. Пара расторгнула брак 1 июля.

Отметим, что на заставку лирик-видео выбрали фото, на котором Слава прикрывает руку, где когда-то было обручальное кольцо.

“У каждого своё ДО и ПОСЛЕ. ДО - это наша идеализация, ПОСЛЕ - то, что остается в нашей истории”, - прокомментировала выход новой песни Слава Каминская на странице группы в Instagram.

Напомним, ранее cтало известно, как Слава Каминская отпраздновала юбилей.

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Теги: Слава Каминская, НеаАнгелы
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Слава Каминская  (аноним)  19.07.2019, 17:44
Оценка:  0
Слава Каминская
После развода, я двери в дом не закрываю, приходите заходите тpaхайте меня. Люблю когда спящую, чтоб загадка оставалась кто и сколько раз. А сперму мне на лицо.
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