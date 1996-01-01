День рождения Виталия Кличко: малоизвестные факты об имениннике

Сегодня известному спортсмену и политику исполняется 48 лет.

День рождения Виталия Кличко: малоизвестные факты об имениннике Getty Images

Сегодня, 19 июля, легендарный украинский боксер и мэр города Киев Виталий Кличко празднует 48-й день рождения. Читай также: Леся Никитюк призналась, что мечтала о Владимире Кличко В честь праздника Ivona подготовила подборку интересных фактов из жизни именинника. Виталий Кличко родился 19 июля 1971 года в поселке Беловодское в Киргизской ССР. Отец Владимир был военнослужащим, а мама Надежда работала учительницей начальных классов. В начале 80-х семья жила в городке Мимонь, Чехословакия, где служил его отец. В 1985 году вместе с родителями и младшим братом Виталий переехал в Украину.

Отец боксера является потомком обедневшего украинско-казацкого рода. Некоторые родственники по линии папы погибли во время голодомора. А в роду мамы спортсмена были родственники с еврейскими корнями. Они были были расстреляны немцами во время Холокоста в 1940-х годах. Виталий и Владимир Кличко с родителями Getty Images Виталий с детства занимался кикбоксингом. Он шесть раз становился чемпионом мира по этому виду единоборства.

Читай также: Новому бойфренду Хейден Панеттьери грозит 4 года лишение свободы Виталий Кличко не смог принять участие в Олимпиаде 1996 года в Атланте. Но у спортсмена обнаружили положительный тест на стероиды, которые он применял для лечения травмы. Вместо него представителем Украины на Олимпийских играх стал его брат Владимир Кличко. Отметим, что Владимир победил на турнире и стал олимпийским чемпионом.

Виталий Кличко не смог принять участие в Олимпиаде 1996 года в Атланте. Но у спортсмена обнаружили положительный тест на стероиды, которые он применял для лечения травмы. Вместо него представителем Украины на Олимпийских играх стал его брат Владимир Кличко. Отметим, что Владимир победил на турнире и стал олимпийским чемпионом. Виталий Кличко дебютировал на профессиональном ринге одновременно с братом в ноябре 1996 года. Виталий Кличко Getty Images Боксер окончил Переяслав-Хмельницкий педагогический институт, аспирантуру Национального университета физического воспитания и спорта Украины и Национальную академию госуправления при Президенте Украины. Также мэр Киева является кандидатом наук в области физического воспитания и спорта. Он защитил диссертацию на тему “Методика определения способностей боксеров в системе многоэтапного спортивного отбора“.

Читай также: Лилия Подкопаева показала, как выглядит на последних месяцах беременности В 1996 году Виталий женился на фотомодели Наталье Егоровой, которая ранее занималась гимнастикой и синхронным плаваньем. Пара воспитывает троих детей – 19-летнего сына Егора-Дэниела, 16-летнюю дочь Елизавету-Викторию и 13-летнего сына Максима-Александра. Дети имеют американское гражданство так, как родились в США.

В 1996 году Виталий женился на фотомодели Наталье Егоровой, которая ранее занималась гимнастикой и синхронным плаваньем. Пара воспитывает троих детей – 19-летнего сына Егора-Дэниела, 16-летнюю дочь Елизавету-Викторию и 13-летнего сына Максима-Александра. Дети имеют американское гражданство так, как родились в США. Старший сын Кличка Егор живет в Майами, США, а Лиза и Максим учатся в Международной школе Гамбурга. Виталий Кличко с женой Натальей Getty Images Вместе с братом Владимиром и Сильвестром Сталлоне Виталий Кличко продюсировал мюзикл “Рокки“.

В честь братьев Кличко был назван астероид № 212723, который открыли 14 сентября 2007 года ученые Андрушевской астрономической обсерватории. Братья Кличко Getty Images Хобби Виталия - дайвинг, игра в шахматы и написание стихов.

Читай также: Журнал Time составил ТОП-25 самых влиятельных людей в Интернете В 2003 году Виталий вместе с братом создал благотворительную организацию “Фонд братьев Кличко“.

В 2003 году Виталий вместе с братом создал благотворительную организацию “Фонд братьев Кличко“. Впервые о завершении спортивной карьеры Кличко-старший заявил в ноябре 2005 году. Спустя два года он решил вернуться в бокс. Окончательно карьеру боксера Виталий завершил в декабре 2013 года. Напомним, ранее свой день рождения отпраздновал звезда “Форсажа“ Вин Дизель.

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