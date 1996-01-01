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День рождения Виталия Кличко: малоизвестные факты об имениннике

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Сегодня известному спортсмену и политику исполняется 48 лет.
День рождения Виталия Кличко: малоизвестные факты об имениннике
День рождения Виталия Кличко: малоизвестные факты об имениннике
Getty Images

Сегодня, 19 июля, легендарный украинский боксер и мэр города Киев Виталий Кличко празднует 48-й день рождения.

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В честь праздника Ivona подготовила подборку интересных фактов из жизни именинника.

  • Виталий Кличко родился 19 июля 1971 года в поселке Беловодское в Киргизской ССР. Отец Владимир  был военнослужащим, а мама Надежда работала учительницей начальных классов. В начале 80-х семья жила в городке Мимонь, Чехословакия, где служил его отец. В 1985 году вместе с родителями и младшим братом Виталий переехал в Украину.
  • Отец боксера является потомком обедневшего украинско-казацкого рода.  Некоторые родственники по линии папы погибли во время голодомора. А в роду мамы спортсмена были родственники с еврейскими корнями. Они были были расстреляны немцами во время Холокоста в 1940-х годах.

Виталий и Владимир Кличко с родителями
Виталий и Владимир Кличко с родителями
Getty Images

  • Виталий с детства занимался кикбоксингом. Он шесть раз становился чемпионом мира по этому виду единоборства.

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    Виталий Кличко не смог принять участие в Олимпиаде 1996 года в Атланте. Но у спортсмена обнаружили положительный тест на стероиды, которые он применял для лечения травмы. Вместо него представителем Украины на Олимпийских играх стал его брат Владимир Кличко. Отметим, что Владимир победил на турнире и стал олимпийским чемпионом.
  • Виталий Кличко дебютировал на профессиональном ринге одновременно с братом в ноябре 1996 года.

Виталий Кличко
Виталий Кличко
Getty Images

  • Боксер окончил Переяслав-Хмельницкий педагогический институт, аспирантуру Национального университета физического воспитания и спорта Украины и Национальную академию госуправления при Президенте Украины.  Также мэр Киева является кандидатом наук в области физического воспитания и спорта. Он защитил диссертацию на тему “Методика определения способностей боксеров в системе многоэтапного спортивного отбора“.

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    В 1996 году Виталий женился на фотомодели Наталье Егоровой, которая ранее занималась гимнастикой и синхронным плаваньем. Пара воспитывает троих детей – 19-летнего сына Егора-Дэниела, 16-летнюю дочь Елизавету-Викторию  и 13-летнего сына Максима-Александра. Дети имеют американское гражданство так, как родились в США.
  • Старший сын Кличка Егор живет в Майами, США, а Лиза и Максим учатся в Международной школе Гамбурга.

Виталий Кличко с женой Натальей
Виталий Кличко с женой Натальей
Getty Images

  • Вместе с братом Владимиром и Сильвестром Сталлоне Виталий Кличко продюсировал мюзикл “Рокки“.
  • В честь братьев Кличко был назван астероид № 212723, который открыли 14 сентября 2007 года ученые Андрушевской астрономической обсерватории.

Братья Кличко
Братья Кличко
Getty Images

  • Хобби Виталия - дайвинг,  игра в шахматы и написание стихов.

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    В 2003 году Виталий  вместе с братом создал благотворительную организацию “Фонд братьев Кличко“.
  • Впервые о завершении спортивной карьеры Кличко-старший заявил в ноябре 2005 году. Спустя два года он решил вернуться в бокс. Окончательно карьеру боксера Виталий  завершил в декабре 2013 года.

Напомним, ранее свой день рождения отпраздновал звезда “Форсажа“ Вин Дизель.

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Теги: Виталий Кличко
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Источник: Ivona.bigmir.net

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